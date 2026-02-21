Violento intento de robo en La Bebida: atacó con un machete a un motociclista para sacarle la mochila

Un grave episodio de inseguridad se registró este jueves por la mañana en La Bebida , departamento Rivadavia , cuando un hombre intentó cometer un robo armado, hirió a un motociclista y protagonizó una cinematográfica fuga antes de ser detenido por la Policía.

Según información oficial del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 8.38 en calle 13 de Septiembre, frente a la manzana A del barrio Del Cóndor. En ese momento, Eduardo Leiva circulaba en su motocicleta junto a su sobrino, rumbo a cumplir con sus tareas laborales, cuando desde el interior de una vivienda salió un sujeto armado con un cuchillo tipo machete de unos 50 centímetros de largo.

El agresor intentó sustraerles las mochilas que llevaban, lo que derivó en un forcejeo que provocó la caída de ambos ocupantes sobre el asfalto. Como consecuencia, la moto sufrió la rotura de los espejos retrovisores y daños en el tanque. Al intentar reincorporarse, Leiva fue atacado con el arma blanca y sufrió heridas cortantes en una mano, un antebrazo y en distintas partes de los brazos. Su acompañante fue golpeado, aunque no presentó lesiones.

En el lugar también se encontraba un tercer joven que circulaba en otra motocicleta, quien aseguró haber visto toda la secuencia y afirmó que el atacante también portaba un arma larga tipo escopeta. Vecinos del barrio alertaron de inmediato al 911.

Tras el ataque, el agresor ingresó nuevamente a su domicilio y salió con un hierro de aproximadamente 50 centímetros, envuelto en una tela negra, con el que continuó amenazando a las víctimas. Minutos después arribó personal policial, lo que motivó una nueva huida del sospechoso por el interior de la vivienda.

Con autorización de la propietaria, efectivos ingresaron al domicilio y advirtieron que el hombre escapaba por la parte trasera. El recorrido incluyó saltos por viviendas linderas, un boquete en una pared y una fuga hacia el canal Céspedes, al que se arrojó para intentar evadir a los uniformados. Sin embargo, policías apostados en la zona lograron interceptarlo cuando salió del canal y reingresó a una casa vecina, donde fue finalmente reducido en la vereda.

El detenido fue identificado como Raúl Néstor Carrizo, de 36 años, quien quedó vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. Durante el procedimiento no se halló ni el machete ni el presunto arma de fuego mencionada, aunque sí se secuestró el hierro utilizado para las amenazas posteriores al ataque.

En el lugar intervino el fiscal de turno del sistema de Flagrancia, quien dispuso la aplicación del Procedimiento Especial conforme a la Ley 1851-O. La motocicleta de la víctima fue restituida, mientras que otras prendas y elementos quedaron secuestrados para la investigación.