Terminó detenido en La Bebida tras ser acusado de intento de robo y agresiones con un hierro

Un hombre de 36 años fue detenido en el Barrio Cóndor , en La Bebida - Rivadavia -. El sujeto fue señalado como el presunto autor de un intento de robo y de agredir a dos personas con un hierro con punta, similar a un cuchillo.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cuando dos hombres, de 28 y 43 años, circulaban en una motocicleta por la zona. En ese momento habrían sido interceptados por el sospechoso, identificado de apellido Carrizo, quien habría intentado sustraerles una mochila.

De acuerdo a la versión oficial, ante la resistencia de las víctimas, el acusado los habría atacado con un hierro tipo cuchillo, provocando lesiones a uno de ellos. La situación generó un llamado de alerta que permitió la rápida intervención policial.

Efectivos del Comando Oeste llegaron al lugar y lograron la aprehensión del sujeto, quien, siempre según fuentes policiales, tenía en su poder el arma blanca utilizada en el hecho y dos cartuchos, cuyo origen es materia de investigación.

Como consecuencia de la agresión, uno de los damnificados debió ser trasladado al Hospital Marcial Quiroga para recibir asistencia médica. No trascendió oficialmente la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajó el ayudante fiscal, Dr. Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa fue caratulada como Robo Agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

El detenido quedó alojado en sede policial y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.