sábado 21 de febrero 2026

Bandidos rurales

Entraron a una finca de San Martín y robaron dos toneladas de pasas de uva

El hecho fue denunciado el jueves a la noche y es investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad. Los ladrones también se llevaron elementos de trabajo tras violentar el cierre perimetral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante robo sacudió a un productor de San Martín durante la noche del jueves. Desconocidos ingresaron a su finca tras romper el cierre perimetral y sustrajeron dos toneladas de uvas listas para su comercialización, además de herramientas de trabajo.

El episodio fue denunciado alrededor de las 22:25 ante personal policial de la División Rural, que intervino en el lugar y dio aviso a los efectivos de la Comisaría 19na. El que llamó la Policía fue Federico Samper, uno de los propietarios, quien aseguró que el encargado de su finca le alertó de que habían entrado a robar, señalaron fuentes policiales.

Ese empleado, de apellido Ávila, le contó que desconocidos rompieron un alambrado del fondo de la propiedad y se llevó aproximadamente 2.000 kilos de pasa de uva —equivalente a dos toneladas—, además de 60 rejillas y un banco de cosecha.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los autores del hecho y determinar cómo se concretó el traslado de semejante volumen de producción sin ser detectados. Por el momento, no hay detenidos.

