viernes 20 de febrero 2026

Ladrón atrapado

Saltó una pared para robar una costosa máquina y cayó tras una persecución en Capital

El hecho ocurrió en la noche del miércoles en inmediaciones de calles Güemes y Esquiú. Dos hombres fueron aprehendidos en flagrancia luego de que la Policía recuperara una herramienta de trabajo de alto valor y los vinculara al robo mediante cámaras de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo en Capital

Un robo agravado por escalamiento terminó con dos hombres detenidos en la noche del miércoles en Capital, luego de una intensa recorrida policial y una breve persecución que permitió recuperar el elemento sustraído y vincular a los sospechosos con el hecho.

Fotos: Leandro Porcel
El episodio se inició cerca de las 22:59 del 19 de febrero, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas escuchó por radio el pedido de apoyo del motorista del móvil Z-256, quien alertó sobre un hombre que se daba a la fuga tras saltar la pared de un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Esquiú y Güemes, luego de cometer un robo.

Tras un primer rastrillaje sin resultados positivos, los efectivos tomaron conocimiento de que el damnificado, Juan José Pizarro, había sido víctima del robo de una ingletadora desde su vivienda ubicada sobre calle Güemes. Se trata de una herramienta eléctrica utilizada para realizar cortes precisos en madera y otros materiales, habitual en trabajos de carpintería y construcción, y cuyo valor en el mercado es elevado.

Minutos después, un móvil policial informó que había divisado al sospechoso en calle Estados Unidos antes de Santa Fe, aunque en ese momento no llevaba consigo el elemento sustraído.

La situación se tornó más compleja cuando, durante nuevas recorridas por calle O’Higgins, personal del Comando Urbano observó a dos hombres forcejeando por un objeto. Al advertir la presencia policial, uno de ellos se dio a la fuga a bordo de una camioneta Peugeot Partner gris. En ese instante, el padre del damnificado se presentó ante los efectivos con la herramienta robada, manifestando que la había encontrado escondida junto a un contenedor y que, al intentar retirarla, se acercó la camioneta desde la cual un hombre reclamó la propiedad del elemento, asegurando que se lo habían sustraído minutos antes.

Ante esa situación, se inició una persecución que culminó en calle Valdivia y avenida Rioja, donde se logró detener el vehículo y aprehender a uno de los ocupantes, quien negó cualquier vinculación con el hecho. Sin embargo, posteriormente se constató que el aprehendido coincidía con las características físicas aportadas por la víctima y observadas en las cámaras de seguridad del domicilio.

Finalmente, por directivas del ayudante fiscal de Flagrancia, el doctor Díaz, se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Quedaron aprehendidos Marcos Alejandro Rodríguez Leiva, de 31 años, con domicilio en Villa Obrera, y Carlos Facundo Sánchez Olivares, argentino, soltero, de 30 años, domiciliado en el barrio Manantiales. Ambos quedaron vinculados a la causa por el delito de robo agravado por escalamiento.

En el procedimiento se secuestró una ingletadora marca Einel, elemento que había sido sustraído a la víctima, Juan José Pizarro, y que fue recuperado por la Policía durante el operativo.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 18.59.05 (2)
quien era el padre de la ex reina del sol que murio tras recibir una descarga electrica
