viernes 20 de febrero 2026

Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

En inmediaciones de Calle 13, entre Aberastain y Mendoza, cerca de 50 familias se apostaron en la vía del tren y, por ello, personal de Gendarmería desplegó efectivos en el lugar para controlar la situación. Qué dijeron en la Justicia Federal tras la denuncia de Ferrocarriles Argentinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel

Terrenos fiscales fueron tomados por unas 50 familias en el corazón de Pocito y el hecho generó revuelo en inmediaciones de Calle 13, entre Aberastain y Mendoza, hasta donde llegó personal de Gendarmería Nacional para controlar la situación. Como se trata de un delito en curso en jurisdicción nacional, fue la Justicia Federal la que intervino en el caso.

Apostados a lo largo de las vías del tren, mujeres y niños -en su mayoría- reclaman por un terreno donde puedan construir su casa. No obstante, como la usurpación representa un perjuicio, desde Ferrocarriles Argentinos radicaron la denuncia penal. Como consecuencia, el fiscal Francisco Maldonado ordenó una guardia de efectivos que custodien los alrededores del trazado.

Tiempo de San Juan llegó al lugar y observó cómo los usurpadores se afincaron con palos, nylon y cañizos. La acción puso en alerta a los vecinos del barrio San Expedito, ubicado al costado de las vías, quienes les solicitaron a los uniformados que remuevan a los intrusos. Sin embargo, los efectivos les explicaron que actúan en función de las órdenes del Ministerio Público.

Las autoridades, que dialogaron con el diario, manifestaron que cerca de las 15.30 de este viernes ingresó la denuncia y que la directiva fue la de no permitir el paso de personas con materiales de construcción. "El objetivo es que se mantenga la paz y que la gente no esté en peligro, dadas las condiciones del lugar y la lluvia que se pueda presentar", sostuvieron.

Aunque hubo impedimentos para aquellos que llevan adelante el asentamiento, algunos consiguieron levantar carpas con el material que consiguieron. Los usurpadores aseguraron que no buscan que les regalen una vivienda, sino que pretenden un terreno donde edificarla ellos mismos.

Embed - Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

El fiscal Maldonado informó que por el momento no se pueden dar a conocer detalles de la causa, que se encuentra en plena investigación, y por ello guardó silencio ante la consulta de este medio. Lo cierto es que, si la situación persiste, deberán tomarse medidas para cesar con la ilicitud en curso.

