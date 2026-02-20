viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil

Es un joven de 23 años de Rawson. En principio dijo que le habían jaqueando la cuenta, pero al final admitió que consumía material de abuso y explotación sexual infantil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un joven de Rawson que en un primer momento aseguró que le habían hackeado la cuenta terminó admitiendo que era el responsable de consumir y hacer circular pornografía infantil por redes sociales. Este viernes, un juez lo condenó a tres años de prisión en suspenso por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.

Lee además
El joven DJ frente a la jueza. No se muestra su rostro para resguardar a la víctima.
Delitos sexuales

Un DJ caucetero pasará otros dos meses en prisión preventiva por los supuestos abusos contra la hija de su expareja
Fotos: Leandro Porcel
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

El ahora condenado es Kevin Emanuel Espina, un joven desocupado de 23 años del barrio La Jarilla, Rawson, informaron fuentes judiciales. El fallo judicial fue dictado este viernes por la jueza de garantías Mónica Lucero luego de acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y su defensor particular.

Espina fue detenido el viernes de la semana pasada en su domicilio en el marco de una investigación iniciada a fines del año pasado a raíz de un reporte de una unidad especial de delitos informáticos con asiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En principio, en ese informe se revelaba que un sanjuanino habría descargado 4 archivos de pornografía infantil a través de una red social.

El reporte fue remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan y se profundizaron las averiguaciones. Como en otros casos, se identificó la cuenta, el domicilio del sospechoso y la identidad. Fue así que los investigadores policiales constataron que se trataba de un joven de 23 años de nombre Kevin Emanuel Espina. También se le secuestró su celular y otros equipos y soportes informáticos.

El sábado se realizó la audiencia de formalización y el fiscal Gallastegui expuso que solo se constató la existencia de un archivo prohibido, pero a la vez, por el contenido y la modalidad, le imputó los graves delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil. En su defensa, el joven y su abogado señalaron que ese material no era suyo y que alguien había hackeado su cuenta.

Ese día, debido a la gravedad del caso, la juez Mónica Lucero dispuso la prisión preventiva del muchacho. Ahora bien, los días que pasó entre rejas le hicieron cambiar de opinión. Este viernes, Espina fue llevado a Tribunales y admitió que culpabilidad en el hecho y mediante un juicio abreviado recibió la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

Temas
Seguí leyendo

Saltó una pared para robar una costosa máquina y cayó tras una persecución en Capital

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

"Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes

Terminó detenido en La Bebida tras ser acusado de intento de robo y agresiones con un hierro

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

La misteriosa desaparición del hermano del cantante Jaime Muñoz, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el padre de la ex reina del sol que murio tras recibir una descarga electrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata
Rumbo al 2027

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata