Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil

Un joven de Rawson que en un primer momento aseguró que le habían hackeado la cuenta terminó admitiendo que era el responsable de consumir y hacer circular pornografía infantil por redes sociales. Este viernes, un juez lo condenó a tres años de prisión en suspenso por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.

El ahora condenado es Kevin Emanuel Espina , un joven desocupado de 23 años del barrio La Jarilla, Rawson, informaron fuentes judiciales. El fallo judicial fue dictado este viernes por la jueza de garantías Mónica Lucero luego de acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas , y su defensor particular.

Espina fue detenido el viernes de la semana pasada en su domicilio en el marco de una investigación iniciada a fines del año pasado a raíz de un reporte de una unidad especial de delitos informáticos con asiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En principio, en ese informe se revelaba que un sanjuanino habría descargado 4 archivos de pornografía infantil a través de una red social.

El reporte fue remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan y se profundizaron las averiguaciones. Como en otros casos, se identificó la cuenta, el domicilio del sospechoso y la identidad. Fue así que los investigadores policiales constataron que se trataba de un joven de 23 años de nombre Kevin Emanuel Espina. También se le secuestró su celular y otros equipos y soportes informáticos.

El sábado se realizó la audiencia de formalización y el fiscal Gallastegui expuso que solo se constató la existencia de un archivo prohibido, pero a la vez, por el contenido y la modalidad, le imputó los graves delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil. En su defensa, el joven y su abogado señalaron que ese material no era suyo y que alguien había hackeado su cuenta.

Ese día, debido a la gravedad del caso, la juez Mónica Lucero dispuso la prisión preventiva del muchacho. Ahora bien, los días que pasó entre rejas le hicieron cambiar de opinión. Este viernes, Espina fue llevado a Tribunales y admitió que culpabilidad en el hecho y mediante un juicio abreviado recibió la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.