viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Con un fuerte operativo de control y 11 efectivos privados, los estudiantes del último año preparan el último primer día en una quinta. El plan de los jóvenes es bailar toda la noche y entrar a clases sin dormir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPD.webp

Los alumnos del último año del secundario están preparando el clásico "Último Primer Día" que se realiza todos los años. Esta vez se espera una gran organización por parte de los estudiantes, que incluirá DJ, fiesta en una quinta y alrededor de 400 alumnos que festejarán el comienzo del último año del secundario.

Lee además
que tanto saben los sanjuaninos sobre la reforma laboral que aprobo diputados: mira lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron
los bomberos voluntarios de pocito buscan nuevos heroes: mira como postularte
Buena oportunidad

Los bomberos voluntarios de Pocito buscan nuevos héroes: mirá cómo postularte

Desde la organización detallaron a Tiempo de San Juan que se juntarán cerca de las 23 horas del 3 de marzo en una quinta donde habrá DJ para bailar durante toda la noche. Indicaron que la idea es permanecer ahí hasta el 4 de marzo y asistir a la escuela amanecidos en lo que llaman “el último primer día”. Precisamente, destacaron que “será muy controlada”, ya que cuentan con 10 efectivos de seguridad, además de haber contratado sonido e iluminación.

image

En los festejos se esperan 400 estudiantes de diferentes establecimientos educativos que celebrarán juntos el acontecimiento que, año tras año, realizan los jóvenes sanjuaninos. Estarán presentes integrantes de la Escuela Boero, CESAP, Fanzolato, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Modelo, El Prado, Santa Bárbara, San Bernardo, Santo Domingo, Colegio del Tránsito, Dante Alighieri, entre otros. Los estudiantes planificaron la juntada a través de un grupo de WhatsApp que tiene un representante de cada curso, donde acordaron los diferentes aspectos requeridos para la realización de la actividad.

Aunque las autoridades escolares advierten sobre posibles sanciones si los alumnos llegan en estado de ebriedad, señalaron que muchos estudiantes no respetan estas normas y terminan el primer día de clases durmiendo en el aula o siendo retirados por sus padres debido al cansancio.

El UPD, es una sigla que significa Último Primer Día, es un festejo que realizan los estudiantes que comienzan su último año del secundario. Se hace la noche previa al inicio de clases. Este festejo consiste en reunirse con compañeros para celebrar, compartir música, juegos, comida y luego del festejo, todos concurren al colegio sin dormir, para vivir por última vez el ingreso como alumnos de secundaria. Con el paso del tiempo, este festejo se ha convertido es una de las más importantes ya que es de lo más esperado al momento de ser promoción.

Organizar este evento lleva de un mes a dos meses aproximadamente dependiendo de la magnitud de la celebración, ya que hay que buscar precios para que todos puedan ser parte del festejo y no se lo pierdan. El UPD consta de buscar primeramente un lugar en dónde se va a hacer el festejo, coordinar la fecha en que se hará, si el salón tiene la capacidad para la cantidad de personas.

Luego de eso se busca al DJ, que es el primordial en el festejo, que se adapte a los gustos musicales de los chicos. En algunos casos, se alquilan juegos como el toro mecánico que hace la noche sea más especial. Con respecto a la bebida y comida, cada uno decide qué llevar o comprar.

Cuando todo está organizado, llega la parte más difícil que es la vestimenta ya que todos comparten un remerón. Lo que más cuesta es decidir cómo se hace, qué diseño, qué colores, qué brillos, qué puntilla, qué cinta, qué detalles va a ser único y especial para cada uno.

Temas
Seguí leyendo

Enero récord: se registraron 775 donantes de sangre y superó el promedio mensual en San Juan

Tras días de preocupación, encontraron al puma que tenía en vilo a los vecinos de Zonda: dónde estaba

El impactante video que muestra la Vía Láctea desde el CASLEO

Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Vuelta a clases: el Gobierno recuerda las vacunas obligatorias antes de volver al aula

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa 
Operativo

Tras días de preocupación, encontraron al puma que tenía en vilo a los vecinos de Zonda: dónde estaba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil