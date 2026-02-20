Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Los alumnos del último año del secundario están preparando el clásico "Último Primer Día" que se realiza todos los años. Esta vez se espera una gran organización por parte de los estudiantes, que incluirá DJ, fiesta en una quinta y alrededor de 400 alumnos que festejarán el comienzo del último año del secundario.

Desde la organización detallaron a Tiempo de San Juan que se juntarán cerca de las 23 horas del 3 de marzo en una quinta donde habrá DJ para bailar durante toda la noche. Indicaron que la idea es permanecer ahí hasta el 4 de marzo y asistir a la escuela amanecidos en lo que llaman “el último primer día”. Precisamente, destacaron que “será muy controlada”, ya que cuentan con 10 efectivos de seguridad, además de haber contratado sonido e iluminación.

image

En los festejos se esperan 400 estudiantes de diferentes establecimientos educativos que celebrarán juntos el acontecimiento que, año tras año, realizan los jóvenes sanjuaninos. Estarán presentes integrantes de la Escuela Boero, CESAP, Fanzolato, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Modelo, El Prado, Santa Bárbara, San Bernardo, Santo Domingo, Colegio del Tránsito, Dante Alighieri, entre otros. Los estudiantes planificaron la juntada a través de un grupo de WhatsApp que tiene un representante de cada curso, donde acordaron los diferentes aspectos requeridos para la realización de la actividad.

Aunque las autoridades escolares advierten sobre posibles sanciones si los alumnos llegan en estado de ebriedad, señalaron que muchos estudiantes no respetan estas normas y terminan el primer día de clases durmiendo en el aula o siendo retirados por sus padres debido al cansancio.

El UPD, es una sigla que significa Último Primer Día, es un festejo que realizan los estudiantes que comienzan su último año del secundario. Se hace la noche previa al inicio de clases. Este festejo consiste en reunirse con compañeros para celebrar, compartir música, juegos, comida y luego del festejo, todos concurren al colegio sin dormir, para vivir por última vez el ingreso como alumnos de secundaria. Con el paso del tiempo, este festejo se ha convertido es una de las más importantes ya que es de lo más esperado al momento de ser promoción.

Organizar este evento lleva de un mes a dos meses aproximadamente dependiendo de la magnitud de la celebración, ya que hay que buscar precios para que todos puedan ser parte del festejo y no se lo pierdan. El UPD consta de buscar primeramente un lugar en dónde se va a hacer el festejo, coordinar la fecha en que se hará, si el salón tiene la capacidad para la cantidad de personas.

Luego de eso se busca al DJ, que es el primordial en el festejo, que se adapte a los gustos musicales de los chicos. En algunos casos, se alquilan juegos como el toro mecánico que hace la noche sea más especial. Con respecto a la bebida y comida, cada uno decide qué llevar o comprar.

Cuando todo está organizado, llega la parte más difícil que es la vestimenta ya que todos comparten un remerón. Lo que más cuesta es decidir cómo se hace, qué diseño, qué colores, qué brillos, qué puntilla, qué cinta, qué detalles va a ser único y especial para cada uno.