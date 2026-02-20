Tras días de preocupación, encontraron al puma que tenía en vilo a los vecinos de Zonda: dónde estaba

Imagen ilustrativa

Durante la tarde de este viernes, efectivos de la Policía de San Juan lograron localizar al puma que era buscado desde hacía días en el departamento de Zonda. El felino fue divisado subido a un árbol dentro del predio del Camping del Cerro Blanco, situación que motivó el despliegue de un operativo especial para concretar su captura de forma segura.

El animal había sido visto a comienzos de mes en las inmediaciones de calle Sarmiento, en un área residencial, lo que despertó inquietud entre los vecinos. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, el ejemplar —que sería macho— permanecía en lo alto de un árbol al momento de ser encontrado.

Pese a la preocupación que generó su presencia en una zona habitada por familias, no se registraron personas heridas.

