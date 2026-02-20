viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Tras días de preocupación, encontraron al puma que tenía en vilo a los vecinos de Zonda: dónde estaba

El animal, que había sido visto en una zona residencial, fue ubicado en el departamento de Zonda sin que se reportaran personas lesionadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa&nbsp;

Imagen ilustrativa 

Durante la tarde de este viernes, efectivos de la Policía de San Juan lograron localizar al puma que era buscado desde hacía días en el departamento de Zonda. El felino fue divisado subido a un árbol dentro del predio del Camping del Cerro Blanco, situación que motivó el despliegue de un operativo especial para concretar su captura de forma segura.

Lee además
que tanto saben los sanjuaninos sobre la reforma laboral que aprobo diputados: mira lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron
vuelve el upd: esperan a mas de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

El animal había sido visto a comienzos de mes en las inmediaciones de calle Sarmiento, en un área residencial, lo que despertó inquietud entre los vecinos. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, el ejemplar —que sería macho— permanecía en lo alto de un árbol al momento de ser encontrado.

Pese a la preocupación que generó su presencia en una zona habitada por familias, no se registraron personas heridas.

Temas
Seguí leyendo

Los bomberos voluntarios de Pocito buscan nuevos héroes: mirá cómo postularte

Enero récord: se registraron 775 donantes de sangre y superó el promedio mensual en San Juan

El impactante video que muestra la Vía Láctea desde el CASLEO

Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Vuelta a clases: el Gobierno recuerda las vacunas obligatorias antes de volver al aula

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vuelve el upd: esperan a mas de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil