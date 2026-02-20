Boca y Racing juegan un clásico clave

Claudio Úbeda se juega una parada de fuego en el clásico con Racing, el club con el que está identificado y que lo dejó bajo la lupa tras la última derrota en La Bombonera. Con el objetivo de dejar en el pasado aquel partido en noviembre y encauzar el barco que empezó a tambalear, el entrenador prepara modificaciones en el equipo, entre ellas la salida de Leandro Paredes por lesión.

El capitán será la baja más sensible del Xeneize para afrontar el partido de este domingo, por lo que significa desde lo futbolístico pero también en lo emocional, luego del empate con Platense que hizo colmar la paciencia del hincha xeneize con silbidos. ¿Quién lo reemplazará? Milton Delgado es el gran candidato y acompañaría a Santiago Ascacibar yWilliams Alarcón, más la aparición de Gonzalo Gelini como sorpresa en un rol de volante/extremo, ingresando por Lucas Janson.

Sin embargo, eso no será todo: Úbeda planea realizar algunos retoques tácticos. En base a lo que probó el DT en la última práctica, el cuerpo técnico contempla la alternativa de romper el 4-3-3 que viene siendo patrón en el Apertura y volver al doble 9, sistema que le dio más garantías a fines del año pasado.

En ese sentido, pese a que Edinson Cavani no está descartado y lo más probable es que ingrese en el segundo tiempo, la dupla de ataque en Boca estaría compuesta por Miguel Merentiel y Óscar Romero. En la defensa se perfila un tercer cambio, además de Delgado y Gelini: Marcelo Weigandt por Juan Barinaga.

El 11 de Boca vs Racing: Cavani sería titular de entrada

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero o Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

