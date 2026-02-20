viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

El Xeneize y la Academia se miden en La Bombonera por la sexta jornada del certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes Boca y Racing disputarán un clásico que promote. Se vive desde las 20.00 en La Bombonera.

Lee además
el south american rally race pasara por san juan y tendra un vivac inedito en las salinas de angaco
Agenda deportiva

El South American Rally Race pasará por San Juan y tendrá un vivac inédito en las Salinas de Angaco
los equipos sanjuaninos arrancan el sueno del ascenso: zonas confirmadas y el fixture completo
B Local

Los equipos sanjuaninos arrancan el sueño del ascenso: zonas confirmadas y el fixture completo

Claudio Úbeda se juega una parada de fuego en el clásico con Racing, el club con el que está identificado y que lo dejó bajo la lupa tras la última derrota en La Bombonera. Con el objetivo de dejar en el pasado aquel partido en noviembre y encauzar el barco que empezó a tambalear, el entrenador prepara modificaciones en el equipo, entre ellas la salida de Leandro Paredes por lesión.

El capitán será la baja más sensible del Xeneize para afrontar el partido de este domingo, por lo que significa desde lo futbolístico pero también en lo emocional, luego del empate con Platense que hizo colmar la paciencia del hincha xeneize con silbidos. ¿Quién lo reemplazará? Milton Delgado es el gran candidato y acompañaría a Santiago Ascacibar yWilliams Alarcón, más la aparición de Gonzalo Gelini como sorpresa en un rol de volante/extremo, ingresando por Lucas Janson.

Sin embargo, eso no será todo: Úbeda planea realizar algunos retoques tácticos. En base a lo que probó el DT en la última práctica, el cuerpo técnico contempla la alternativa de romper el 4-3-3 que viene siendo patrón en el Apertura y volver al doble 9, sistema que le dio más garantías a fines del año pasado.

En ese sentido, pese a que Edinson Cavani no está descartado y lo más probable es que ingrese en el segundo tiempo, la dupla de ataque en Boca estaría compuesta por Miguel Merentiel y Óscar Romero. En la defensa se perfila un tercer cambio, además de Delgado y Gelini: Marcelo Weigandt por Juan Barinaga.

El 11 de Boca vs Racing: Cavani sería titular de entrada

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero o Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

A qué hora y por dónde ver el partido de Boca vs Racing

  • Horario: 20:00 horas
  • Donde verlo: TNT Sports Premium (Disponible en todas las plataformas pagas con pack fútbol)
Temas
Seguí leyendo

Con el sanjuanino Pérez de titular, Estudiantes le ganó a Sarmiento en la despedida de Eduardo Domínguez

Un jugador de Boca se hizo un llamativo retoque estético en el rostro: ¿foto real o filtro?

Volta al Algarve: Nicolás Tivani reguló en la crono y apuesta todo a la montaña en Portugal

Juegan los punteros, los que buscan salir del fondo y hay choque picante en Rawson: así va el tercer capítulo

Oficial: la AFA le ajustó los horarios a San Martín en sus dos próximos partidos

Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Boca, Úbeda y un clásico bisagra contra Racing

Urquiza sueña en grande y ya tiene fecha debut en su salto a la Liga Federal de Básquetbol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Prensa San Martín.
Primera Nacional

Oficial: la AFA le ajustó los horarios a San Martín en sus dos próximos partidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil