Vuelta a clases: el Gobierno recuerda las vacunas obligatorias antes de volver al aula

Con el arranque del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina volvió a poner el foco en la prevención y recordó que es fundamental revisar y completar las vacunas obligatorias antes del regreso a clases en todo el país.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que la mayor interacción en las aulas incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades, por lo que resulta indispensable contar con el esquema al día según lo establecido en el Calendario Nacional de Vacunación.

Qué vacunas corresponden a los 5 años

Para los niños y niñas que cumplen 5 años, deben aplicarse:

Segunda dosis de la Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y coqueluche).

Segunda dosis de la Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas).

Refuerzo contra la varicela.

Una dosis de IPV contra la poliomielitis.

Estas aplicaciones refuerzan la inmunidad adquirida en la primera infancia y reducen el riesgo de brotes en el ámbito escolar.

Qué vacunas se indican a los 11 años

En el caso de quienes cumplen 11 años, el esquema contempla:

Triple Bacteriana Acelular.

Vacuna antimeningocócica en dosis única.

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Además, en las zonas consideradas de riesgo, también se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las autoridades recordaron que todas las dosis incluidas en el calendario oficial son gratuitas, obligatorias y se aplican en centros de salud públicos sin necesidad de orden médica.

Asimismo, se aconsejó que el personal docente y no docente controle su carnet y complete las vacunas pendientes.

Desde el Ministerio remarcaron que mantener los esquemas al día no solo disminuye la posibilidad de cuadros graves y hospitalizaciones, sino que también ayuda a evitar la sobrecarga del sistema sanitario y garantiza un entorno escolar más seguro para toda la comunidad educativa.