jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud Pública

Vuelta a clases: el Gobierno recuerda las vacunas obligatorias antes de volver al aula

A días del inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Salud instó a las familias a controlar y completar el esquema del Calendario Nacional. Las dosis para chicos de 5 y 11 años son clave para prevenir brotes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen Ilustración&nbsp;

Imagen Ilustración 

Con el arranque del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina volvió a poner el foco en la prevención y recordó que es fundamental revisar y completar las vacunas obligatorias antes del regreso a clases en todo el país.

Lee además
la sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvio viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Desde la cartera sanitaria advirtieron que la mayor interacción en las aulas incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades, por lo que resulta indispensable contar con el esquema al día según lo establecido en el Calendario Nacional de Vacunación.

Qué vacunas corresponden a los 5 años

Para los niños y niñas que cumplen 5 años, deben aplicarse:

  • Segunda dosis de la Triple Bacteriana Celular (difteria, tétanos y coqueluche).

  • Segunda dosis de la Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas).

  • Refuerzo contra la varicela.

  • Una dosis de IPV contra la poliomielitis.

Estas aplicaciones refuerzan la inmunidad adquirida en la primera infancia y reducen el riesgo de brotes en el ámbito escolar.

Qué vacunas se indican a los 11 años

En el caso de quienes cumplen 11 años, el esquema contempla:

  • Triple Bacteriana Acelular.

  • Vacuna antimeningocócica en dosis única.

  • Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Además, en las zonas consideradas de riesgo, también se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla.

Las autoridades recordaron que todas las dosis incluidas en el calendario oficial son gratuitas, obligatorias y se aplican en centros de salud públicos sin necesidad de orden médica.

Asimismo, se aconsejó que el personal docente y no docente controle su carnet y complete las vacunas pendientes.

Desde el Ministerio remarcaron que mantener los esquemas al día no solo disminuye la posibilidad de cuadros graves y hospitalizaciones, sino que también ayuda a evitar la sobrecarga del sistema sanitario y garantiza un entorno escolar más seguro para toda la comunidad educativa.

Seguí leyendo

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Para el Hotel Provincial contratan un servicio clave de conservación

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos

Orrego recorrió la obra de los nuevos consultorios en el Hospital Rawson

La banda cuartetera del momento llega a San Juan con show gratuito

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvio viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña
Profesional y pervertido

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Te Puede Interesar

Rio Tinto enfocará sus inversiones en Los Azules.
Minería

Movimiento de gigantes: qué hay detrás de la millonaria retirada de Rio Tinto en El Altar y su apuesta en Los Azules

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

El viernes promete un alivio al calor veraniego en San Juan

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones
Rumbo al 2027

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán
Convocatoria

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán