Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

La Dirección General de Rentas de San Juan informó que se ha prorrogado el vencimiento del Impuesto Inmobiliario 2026.
Dentro del anuncio, se especificó que el Impuesto Inmobiliario podrá pagarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan.
Nuevas fechas de vencimiento:
Además, para incentivar el pago puntual, se han establecido los siguientes descuentos:
El pago se puede realizar de manera rápida y sencilla a través del sitio web oficial de RENTAS (hacer click).
En este marco, se informa que el Impuesto Inmobiliario podrá pagarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan. Se podrá abonar el pago anual y semestral bajo esta modalidad únicamente a través del sitio web oficial de Rentas, accediendo con la Clave de Ciudadano Digital (CIDI).
Para quienes prefieran atención personalizada, pueden dirigirse a las oficinas de Rentas, ubicadas en la planta baja del Centro Cívico, en el horario de 7:30 a 14:45 horas.
FUENTE: Sí San Juan