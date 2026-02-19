jueves 19 de febrero 2026

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Dentro del anuncio, se especificó que el Impuesto Inmobiliario podrá pagarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Dirección General de Rentas de San Juan informó que se ha prorrogado el vencimiento del Impuesto Inmobiliario 2026.

Nuevas fechas de vencimiento:

  • Pago Único Anual 2026: 25 de febrero de 2026.
  • Primera (1°) Cuota Semestral 2026: 26 de febrero de 2026.
  • Primera (1°) Cuota Mensual 2026: 27 de febrero de 2026.

Además, para incentivar el pago puntual, se han establecido los siguientes descuentos:

  • 15% de descuento para quienes opten por el pago anual del impuesto.
  • 5% de descuento para quienes elijan el pago semestral.
  • 10% de descuento para pagos realizados de manera online a través de la web de Rentas.
  • 10% de descuento para quienes adhieran al débito automático o descuento de haberes.
  • 15% de descuento adicional para quienes se encuentren al día con sus obligaciones fiscales hasta el 31 de diciembre de 2025.

El pago se puede realizar de manera rápida y sencilla a través del sitio web oficial de RENTAS (hacer click).

En este marco, se informa que el Impuesto Inmobiliario podrá pagarse en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan. Se podrá abonar el pago anual y semestral bajo esta modalidad únicamente a través del sitio web oficial de Rentas, accediendo con la Clave de Ciudadano Digital (CIDI).

Para quienes prefieran atención personalizada, pueden dirigirse a las oficinas de Rentas, ubicadas en la planta baja del Centro Cívico, en el horario de 7:30 a 14:45 horas.

FUENTE: Sí San Juan

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

