Imperdible

La banda cuartetera del momento llega a San Juan con show gratuito

Será en el marco del festejo Rivadavia en Colores. También se presentará Destino San Javier y artistas locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La banda cuartetera del momento será protagonista en Rivadavia. DesaKTa2 llegará a San Juan para presentarse con entrada libre y gratuita en la Fiesta Rivadavia en Colores 2026, uno de los eventos más esperados del calendario departamental.

El anuncio fue realizado por el intendente Sergio Miodowsky durante una conferencia de prensa en la que destacó la apuesta fuerte por una grilla artística de primer nivel. La celebración se llevará a cabo el sábado 28 desde las 19:30 en el Parque de Rivadavia, con entrada libre y gratuita, y promete convocar a miles de fanáticos del cuarteto.

DesaKTa2, que viene marcando tendencia en escenarios de todo el país, hará vibrar al público con sus principales éxitos y un show cargado de energía. Su llegada genera gran expectativa entre los seguidores del género, ya que la banda atraviesa uno de sus mejores momentos y suma presentaciones multitudinarias en cada ciudad que visita.

Además del número central, la noche contará con la participación de Destino San Javier y artistas locales, como Los Videla y La Joda. También habrá un paseo de food trucks y feria de emprendedores.

Temas
