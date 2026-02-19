En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Un momento lindo y a la vez insólito se vivió este miércoles por la noche en 25 de Mayo. Una mujer salió a caminar -junto a su pareja- cuando a la altura de calles 8 y 23 comenzó a tener fuertes dolores y sangrado.

Sin saber lo que ocurría, la mujer empezó a dar a luz un bebé en plena calle. Afortunadamente, personal de comisaría 32da llegó al lugar y asistió a la mujer en el parto hasta que personal de emergencias llegó y envió a la madre y a la recién nacida al Hospital Rawson para una mejor atención.

En ese momento, la pareja de la mujer -de 42 años- manifestó que su pareja no sabía que estaba embarazada de 36 semanas, debido a su contextura física; expresaron desde Relaciones Policiales.

En el hecho trabajó la oficial Marisol Camargo y el agente Daniel Orrego, de comisaría 32da. Sobre la salud de la madre y la beba dijeron que se encuentran fuera de peligro, en buen estado de salud.