miércoles 11 de febrero 2026

Golpe a salud

Delincuentes se llevaron un televisor y ventiladores de un centro de salud de 25 de Mayo

Fue en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicado en Villa El Tango. Los delincuentes ingresaron de madrugada al edificio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El edificio de un Centro de Atención Primaria de la Salud de 25 de Mayo fue atacado por delincuentes que se llevaron un televisor y ventiladores. El robo fue perpetrado durante la madrugada del martes último y también provocaron daños en el local.

El hecho fue denunciado ese mismo día por una empleada del CAPS Villa La Salud, situado en la calle 3, entre calles 24 y 25, en el distrito veinticinqueño de Villa El Tango. La mujer, de apellido Auger, dio aviso del robo en la Comisaría 10ª y la causa pasó a la UFI Delitos contra la Propiedad, señalaron fuentes policiales.

De acuerdo a los datos aportados en la denuncia, los delincuentes violentaron la cerradura de la puerta principal del edificio para poder ingresar y, una vez en el interior, sustrajeron un televisor y dos ventiladores de pie. A su paso también provocaron desorden dentro del local.

El ataque delictivo generó malestar entre los empleados debido a la importante tarea que desempeñan para los habitantes de la zona. Además, dejaron en claro que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad ni vigilancia, por lo que los investigadores ahora buscan posibles testigos que permitan dar con los ladrones.

