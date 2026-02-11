miércoles 11 de febrero 2026

En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Los allanamientos se realizaron en el barrio Malimán, en Rawson, en el marco de una investigación por portación ilegal de arma de fuego. Durante los operativos incautaron estuperfacientes, dinero en efectivo y armamento. El principal sospechoso aún no fue detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento episodio ocurrido en el barrio Malimán, en Rawson, dejó al descubierto una trama que ahora es materia de investigación judicial. En medio de una gresca entre dos familias, un menor de 16 años terminó herido de bala en el muslo de su pierna derecha. Las actuaciones revelaron un dato inesperado: el principal sospechoso es su propio abuelo que se encuentra prófugo de la justicia actualmente.

Según reconstruyeron los investigadores, el hombre -identificado como Sergio González- habría efectuado disparos con un arma calibre 9 milímetros durante el enfrentamiento. En ese contexto, uno de los proyectiles impactó en el adolescente, quien debió ser asistido por las heridas.

A partir de estos hechos, personal de la División UFI Genérica, en conjunto con efectivos de la Subcomisaría Ansilta, llevó adelante el martes una serie de allanamientos en seis domicilios del barrio. Los procedimientos se realizaron bajo la coordinación de la fiscal Daniela Pringles, en el marco de un legajo por portación ilegal de arma de fuego.

Durante los operativos, en una vivienda de la manzana G los efectivos secuestraron 96 gramos de cocaína y aproximadamente $2.780.000 en efectivo, distribuidos en billetes de distinta denominación. Ante el hallazgo de la sustancia estupefaciente, se dio intervención al Juzgado Federal y al personal de Drogas Ilegales.

En otro de los domicilios allanados, en la manzana B, los investigadores incautaron un arma de fabricación casera tipo tumbera, además de cartuchos de distintos calibres, entre ellos municiones 9 milímetros.

Asimismo, en sede policial, se requisó una camioneta Toyota Hilux que ya se encontraba secuestrada. En el interior del vehículo hallaron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, con cargador y municiones, además de un teléfono celular.

Pese a los procedimientos y al material secuestrado, la detención de Sergio González fue negativa, por lo que el hombre continúa prófugo. La investigación sigue en curso.

