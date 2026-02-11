Recuperan una bicicleta con el cuadro adulterado: un adulto y un menor fueron detenidos

Un joven de 20 años fue detenido en Capital en el marco de una investigación por encubrimiento, tras ser sorprendido circulando con una bicicleta que había sido sustraída días atrás.

Violencia en Chimbas La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado

El procedimiento se originó a partir de la denuncia radicada por una mujer de 30 años, quien informó el robo de su bicicleta ocurrido el 1 de febrero de 2026.

Efectivos policiales interceptaron a Manrique y a un menor de 15 años en la intersección de calle Sargento Cabral y avenida Paula Albarracín. Durante el control, constataron que la bicicleta, marca Top Mega, rodado 29, color gris con vivos azules, presentaba modificaciones visibles.

Según informaron fuentes policiales, el rodado tenía el número de cuadro alterado. Ante esta situación, Manrique fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. El menor, identificado como Páez, fue puesto a disposición del Juzgado de Menores. La bicicleta fue secuestrada como evidencia.