miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Recuperan una bicicleta con el cuadro adulterado: un adulto y un menor fueron detenidos

El procedimiento se originó a partir de la denuncia radicada por una mujer de 30 años, quien informó el robo de su bicicleta ocurrido el 1 de febrero de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de 20 años fue detenido en Capital en el marco de una investigación por encubrimiento, tras ser sorprendido circulando con una bicicleta que había sido sustraída días atrás.

Lee además
la pelea vecinal en el b° los toneles saco a luz una vieja disputa donde un joven termino asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado
robos pirana a choferes de uber: condenan a un ladron atrapado en pocito
Flagrancia

Robos piraña a choferes de Uber: condenan a un ladrón atrapado en Pocito

El procedimiento se originó a partir de la denuncia radicada por una mujer de 30 años, quien informó el robo de su bicicleta ocurrido el 1 de febrero de 2026.

Efectivos policiales interceptaron a Manrique y a un menor de 15 años en la intersección de calle Sargento Cabral y avenida Paula Albarracín. Durante el control, constataron que la bicicleta, marca Top Mega, rodado 29, color gris con vivos azules, presentaba modificaciones visibles.

Según informaron fuentes policiales, el rodado tenía el número de cuadro alterado. Ante esta situación, Manrique fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. El menor, identificado como Páez, fue puesto a disposición del Juzgado de Menores. La bicicleta fue secuestrada como evidencia.

Temas
Seguí leyendo

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Intentó abrir un auto con un cuchillo y lo atraparon los vecinos

Cayó un delincuente en Caucete tras robar herramientas de una obra en construcción

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Detienen en El Encón a un sanjuanino por circular con un carnet trucho

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Robaron los $2.000.000 que maestras y niños del ENI N° 78 habían reunido en una velada escolar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación
Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría
Oficial

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría