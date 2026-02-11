miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Robos piraña a choferes de Uber: condenan a un ladrón atrapado en Pocito

Este sujeto actuó con otros ocho delincuentes en el interior del barrio Teresa de Calcuta. La Policía solo pudo atrapar a dos, al ahora sentenciado y un menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
uber teresa de calcuta

Un joven identificado como Gonzalo Agustín Ruiz fue condenado en el marco de un juicio abreviado por su participación en un violento robo tipo “piraña” contra un chofer de Uber en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

Lee además
en dos dias, asaltaron a dos choferes de uber motos en el mismo barrio conflictivo de pocito
Ataques callejeros

En dos días, asaltaron a dos choferes de Uber motos en el mismo barrio conflictivo de Pocito
la pelea vecinal en el b° los toneles saco a luz una vieja disputa donde un joven termino asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado

El hecho ocurrió alrededor de las 0.40, cuando el conductor recibió a través de la aplicación un pedido de viaje desde calle General Acha y Progreso, en Rawson. Tres adolescentes solicitaron ser trasladadas hasta la intersección de Frías y San Martín, en el interior del mencionado barrio.

Al arribar, las jóvenes descendieron del vehículo y le indicaron al chofer que irían a buscar al padre de una de ellas para abonar el pasaje. Sin embargo, segundos después aparecieron ocho sujetos, de entre 16 y 20 años, quienes comenzaron a golpear el automóvil.

Según la denuncia, uno de los agresores -luego identificado por su vestimenta como Ruiz- se acercó a la ventanilla del conductor, que estaba abierta, la forzó y le sustrajo las llaves del vehículo y el teléfono celular. Acto seguido, el grupo se dio a la fuga.

Antes de que le arrebataran el celular, la víctima alcanzó a comunicarse con el 911. La alerta fue recibida por un móvil que se encontraba a pocas cuadras, perteneciente a la subcomisaría Buenaventura Luna, cuyos efectivos acudieron de inmediato al lugar.

Con la descripción aportada por el chofer y vecinos de la zona, la Policía inició un operativo de rastrillaje que permitió, primero, la aprehensión de un menor de edad y, apenas dos minutos después, la detención de Ruiz. No obstante, durante la requisa de urgencia no se hallaron las llaves ni el teléfono sustraídos.

La intervención policial derivó en momentos de extrema tensión. Se produjo una suerte de batalla campal entre residentes del barrio y los uniformados, que debieron desplegar varios móviles y motocicletas para custodiar el automóvil de la víctima, el cual presentaba daños producto de golpes y pedradas. Incluso fue necesaria la intervención de una grúa policial para retirar el rodado, ya que no podía ser movido por la falta de llaves.

Finalmente, el defensor y el fiscal Fernando Bonomo llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, fue presentado al juez y este resolvió condenar a Gonzalo Agustín Ruiz a tres años de prisión condicional. Cabe destacar que Ruiz no tenía antecedentes en su contra.

Temas
Seguí leyendo

Recuperan una bicicleta con el cuadro adulterado: un adulto y un menor fueron detenidos

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Intentó abrir un auto con un cuchillo y lo atraparon los vecinos

Cayó un delincuente en Caucete tras robar herramientas de una obra en construcción

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Detienen en El Encón a un sanjuanino por circular con un carnet trucho

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación
Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría
Oficial

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría