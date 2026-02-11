Marihuana y cocaína encabezan el ranking de sustancias ilegales de consumo en San Juan, seguidas de cerca por las apuestas digitales

A esta altura, no escapa a nadie que el consumo de sustancias adictivas y nocivas para la salud, es un problema que crece en el mundo, y lógicamente, no escapa a la provincia. Daniela Merlo, directora de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos de San Juan, explicó el papel fundamental que ocupa la familia o personas cercanas a quienes padecen algún tipo de adicción para pedir ayuda a cualquiera de los 19 centros ubicados en cada municipio. A la vez, señaló que el ranking está encabezado por el consumo de marihuana y cocaína en drogas ilegales, mientras que el tabaco y el alcohol son los protagonistas de las drogas “permitidas”. De inmediato se ubican los consumos digitales liderados por las apuestas deportivas y los casinos on line.

“Si lo vemos desde el punto de vista de sustancias psicoactivas que no están admitidas, la marihuana y la cocaína encabezan la lista. Claro que si hablamos de las que están naturalizadas como el alcohol y el tabaco, son las principales. Estas dos sustancias siempre están primeras en el ranking, pero al estar aceptadas e incorporadas en nuestras vidas, muchas veces no se consideran una droga”, indica Merlo.

Ahí no termina todo porque otra de las adicciones en auge, es el consumo digital –sobre todo en lugares de apuestas-, que afecta a personas adultas y -cada vez más-, a menores de edad a partir de los 13 años aproximadamente.

“Estamos notando un incremento en los chicos por eso comenzamos a abordar esta problemática en el 2024. Continuamente lo vemos con mayor fuerza por eso decidimos consultar y plantear la inquietud al Ministerio de Educación. Son los docentes quienes detectan en las aulas el consumo excesivo de videojuegos, de los casinos online, de las apuestas deportivas y comenzamos a trabajar desde ese lado. También se sumó en este sentido la Caja de Acción Social”, agrega.

adiccion3

Por tratarse de patologías con tantas aristas, es que el Gobierno Provincia decidió lanzar en septiembre del año pasado un Plan Integral de Abordaje a los Consumos Problemáticos que involucra a los estamentos oficiales, a las instituciones y a la población en general. Para ello se están llevando a cabo capacitaciones en todos los departamentos y alentando a la comunidad para que ayude a los consumidores a recibir la ayuda necesaria.

“Los ejes del Plan son la prevención, la promoción, la asistencia y la formación técnica. Por eso estamos brindando desde el año pasado distintas capacitaciones a docentes, a supervisores para que tengamos un efecto cascada; en clubes deportivos a través de la Secretaría de Deporte; en ámbitos laborales junto con la Subsecretaría de Trabajo, y muchas otras instituciones que intervienen porque este es un problema que nos afecta a todos”, asegura.

Este abordaje integral les permite detectar a personas afectadas por consumos excesivos para asistirlas lo antes posible. A la par brindan herramientas para que conozcan los factores de riesgo y de peligro para terceros.

Recomiendan que ante una situación de este tipo, el familiar, conocido o cercano que quiera ayudar a alguien a salir de una adicción asista a la oficina que se encuentra en todos los municipios de San Juan donde hay gente capacitada para orientarlos.

Marihuana y cocaína

Uno de los inconvenientes detectados es que “el consumo de marihuana está cada vez más naturalizado y hay mucha gente que quiere convencernos que es natural y no es así. Genera dependencia, genera una adicción y un montón de complicaciones a nivel físico, neurológico y emocional. Tanto que requiere un tratamiento para poder dejarla”, agrega.

También en este tipo de sustancia se han detectado menores de 12 y 13 años iniciándose en el consumo de marihuana y cocaína.

adiccion2

Primero detectar, luego tratar

El primer nodo de detección y atención de personas con adicciones es el UNCOP –Unidad Municipal de Asistencia de Consumos Problemáticos-, ubicadas en cada edificio comunal con asistencia de personal del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Es el primer lugar al que deben asistir tanto los que se quieren tratar o quienes quieren ayudarlos a salir. Allí se encuentra un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales que se encargan de realizar la admisión, previos estudios de evaluación. En base a eso se deriva al tratamiento ambulatorio, centro de día o casa convivencial terapéutica (internación), según el caso.

“La última instancia es la internación. Para los varones disponemos del Proyecto Juan y María del Carmen para mujeres –incluso con hijos-,

El primer gran obstáculo es “convencer” a la persona adicta a reconocer o tomar conciencia que está pasando por una situación conflictiva. En ese caso también los equipos brindan herramientas a quienes quieren ayudarlos, salvo instancias extremas (si la vida de alguien está en peligro), interviene una abogada del Ministerio a cargo.

Alerta digital

Uno de los “nuevos” consumos es el uso excesivo de videojuegos y apuestas on line. Todo un tema. A juicio de los expertos son muchas veces más difíciles de detectar porque los chicos están gran parte del día frente a las pantallas y los padres no siempre controlan que están haciendo o viendo. “Es algo más silencioso, no tan evidente. A esto se suma que la edad de inicio es a los 13 o 14 años, edad en la que los chicos demandan privacidad pero los padres como adultos deben poner límites porque siguen siendo menores de edad”, afirma la funcionaria.

También estas adicciones son atendidas en las Unidades Municipales, con asistencia de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

Mientras tanto para seguir abordando este tipo de consumo el plan estratégico continúa en marcha con distintos niveles de prevención, de asistencia, de formación y de capacitación. También trabajan junto la Dirección de Género, estamentos judiciales, iglesia Católica y Evangélica, entre otras instituciones

Se viene Casa Activa

Cada vez más cerca. El edificio que será utilizado para el tratamientos de consumos problemáticos está ubicado en el Barrio Los Andes, Chimbas. “El proyecto ya está aprobado y estamos avanzando en las modificaciones de la parte edilicia para adecuarlo. Será un Centro Modelo en Latinomamérica que albergará personas que están en tratamiento por consumo. Trabajamos junto con el Ministerio de Salud, aunque en realidad estarán todos los ministerios porque es un proyecto muy ambicioso. Algo histórico”, anticipa. La fecha de inauguración -que aún no se conoce-, será anunciada por el gobernador Marcelo Orrego.

¿Dónde acudir?

Además de las Unidades dispuestas en los 19 edificios municipales de la provincia, también se puede pedir ayuda en los siguientes lugares:

- Los Centros de Atención de Día y de tratamiento ambulatorio están en Capital (San Benito está en San Francisco del Monte 189 (oeste), Trinidad), Rivadavia -Avenida Libertador General San Martin 5316 (oeste)-, Caucete (casa 20, Manzana R, Barrio Pie de Palo, Villa Etelvina), Pocito -calle Lemos 7821(sur)-, Chimbas (Centenario 1138 (oeste), Unión Vecinal Chimbas Norte). También hay dos casas convivenciales: Proyecto Juan (destinado a varones) y María del Carmen (para mujeres).

- En la sede de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos -que funciona en el Anexo Ministerial en Hipólito Yrigoyen y Roca, en Santa Lucía- también pueden resolver las consultas y requerimientos.