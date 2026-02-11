miércoles 11 de febrero 2026

Reclamo

Denuncian que una firma mendocina destruyó una arboleda de más de 15 años en Capital

Una vecina asegura que una empresa mendocina avanza con la construcción de un galpón y ya cortó varios árboles históricos del barrio. Pese al reclamo ante el municipio, la actividad no se habría detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una vecina de la Ciudad de Capital denunció la destrucción de una arboleda con más de 15 años de antigüedad en una zona residencial ubicada sobre calle Pueyrredón, entre Pedro Álvarez y O’Higgins. Según relató Alicia, frentista del lugar, la firma mendocina Propiedades Urbanas Sociedad Anónima levantó un galpón lindero a su vivienda y comenzó a talar ejemplares ubicados en las inmediaciones de las antiguas vías del ferrocarril.

De acuerdo a su testimonio, hasta el momento se habrían cortado al menos dos árboles y medio, entre ellos un pimiento de gran porte que formaba parte del paisaje del barrio. “Era una arboleda que plantamos hace más de quince años. Están avanzando sin contemplar el daño ambiental”, expresó la mujer, quien cuestionó además la construcción de un paredón en parte del sector ferroviario.

La vecina señaló que realizó un reclamo formal ante la Municipalidad de Capital y obtuvo un número de expediente. Incluso, aseguró que se habría notificado a la empresa, aunque desde su domicilio no observó ninguna intervención que frenara la tala. También indicó que, tras dialogar con representantes de la firma, le manifestaron que no detendrán los trabajos. Ante esta situación, pidió una pronta respuesta de las autoridades para resguardar el entorno y el patrimonio ambiental del barrio.

