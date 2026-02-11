Con dos perlitas se viene la novena Caminata de Mentoreo: qué es y cómo participar

El próximo sábado 14 de marzo, desde las 8 de la mañana, el Andén de la Estación San Martín volverá a convertirse en el punto de encuentro del liderazgo femenino. San Juan celebrará la novena edición de la Caminata de Mentoreo, una iniciativa global impulsada por Voces Vitales que en la provincia mantiene un sello distintivo: es completamente gratuita.

Organizada por el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, este año la propuesta llega bajo el lema “Propósitos en movimiento” y con dos novedades centrales: una apuesta fuerte por la inclusión y también por la solidaridad.

Evento gratuito

Belén Trincado, fue elegida este año “abanderada” de Voces Vitales, y como tal es la coordinadora del evento en esta edición. Ella destacó el esfuerzo que implica sostener la gratuidad en un contexto nacional distinto.

“La novedad es que la seguimos manteniendo gratuita porque ya en todas las otras ciudades se paga por participar”, explicó. Y subrayó que esto es posible gracias al acompañamiento del sector público y privado: “Es un trabajo conjunto con sponsors que permiten sostener esta oportunidad única para las sanjuaninas”.

Más que una caminata

Aunque el nombre remite a una actividad al aire libre, la caminata es en realidad una experiencia de intercambio y aprendizaje entre mujeres con distintas trayectorias. De hecho, los participantes pueden salir a caminar mientras conversan e intercambian diálogos, o pueden sentarse a tomar mate.

En 2026, la dinámica evoluciona: ya no será un formato de mentora–aprendiz, sino que se implementarán círculos integrados por un mentor o mentora y dos aprendices. “Entendemos que ahí se encuentra más riqueza en la interacción. Se busca visibilizar liderazgos con propósito y fortalecer redes diversas de apoyo”, explicó Trincado.

Para quiénes

La convocatoria es amplia: está dirigida tanto a mujeres con emprendimientos en marcha como a profesionales que buscan un impulso en su desarrollo laboral de la mano de alguien con mayor experiencia. Ellas son las aprendices y si quieren participar deben inscribirse.

Del otro lado están las mentoras o mentores, que también se tienen que postular de manera voluntaria, y que van a aportar su recorrido y liderazgo.

Las novedades

Este año hay dos perlitas en la tradicional caminata, y tiene que ver con la inclusión y el compromiso solidario. Por un lado, se invita a las participantes a colaborar con pañales, leche, ropa de bebé o para embarazadas, que serán donados al área de maternidad del Hospital Rawson.

Por otro, la organización redobla su apuesta por la inclusión. “En nuestra caminata han participado chicas en silla de ruedas. Es simbólico poder sentarte a tomar mate. La caminata es eso: encontrarnos”, señaló Trincado. Y adelantó una de las principales novedades: “Este año queremos incorporar a mujeres hipoacúsicas (Sordas) a través de intérpretes”, con el objetivo de derribar barreras en la comunicación y ampliar la participación.

Inscripciones y compromiso

Desde la organización hicieron especial hincapié en la importancia del compromiso. Debido al alto interés que genera la propuesta, este año serán estrictos con los cupos y la asistencia.

“Necesitamos compromiso en la asistencia. Muchas veces llegamos al objetivo numérico en las inscripciones, pero el día de la caminata muchos faltan”, advirtió la coordinadora.

Las interesadas en participar, ya sea como mentoras o como aprendices, podrán inscribirse hasta el 23 de febrero a través del link oficial: https://forms.gle/GQFQBkbsw4eg89zSA, o mediante el Instagram @caminata.sanjuan donde se comunicaran todas las novedades.