Nuevos horarios para recorrer y conocer el Parque Presidente Sarmiento

En el marco de las políticas de concientización y acercamiento de la comunidad a los espacios naturales, el Parque Presidente Sarmiento consolida su propuesta de visitas guiadas, una iniciativa orientada a fomentar el conocimiento y la valoración del ambiente.

Obras El paraje de la Difunta Correa tendrá un escenario, un nuevo espacio para la cultura y los encuentros

Impactante En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa

Ubicado como uno de los principales pulmones verdes de la provincia, el parque se presenta como un escenario estratégico para el aprendizaje sobre biodiversidad, conservación y prácticas sostenibles en contacto directo con la naturaleza. A través de recorridos interpretativos, los visitantes pueden conocer las especies que habitan el lugar, su importancia ecológica y las acciones que se desarrollan para su protección.

Las visitas guiadas están destinadas tanto al público general como a instituciones educativas, promoviendo una experiencia directa con el entorno natural y fortaleciendo la educación ambiental como herramienta clave para el desarrollo sostenible.

El cronograma de visitas se desarrolla de martes a domingos y feriados: por la mañana de 8.30 a 12.30 horas y por la tarde de 14.30 a 17 horas.

En el caso de escuelas e instituciones en general, es necesario solicitar turno previo a través de WhatsApp al 264-4468982 (solo mensajes), lo que permite organizar los recorridos de manera adecuada y garantizar una experiencia enriquecedora para cada grupo.

Parque Presidente Sarmiento

Esta Área Protegida abarca una extensión de 748 hectáreas que están bajo protección para así conservar el ecosistema acuático y los ambientes que lo circundan.

Su creación busca garantizar el mantenimiento de la biodiversidad, la protección del hábitat de reproducción y la alimentación de especies silvestres, entre las que se encuentran las aves migratorias. También, se persigue restaurar y mantener condiciones ecológicas óptimas que aseguren el buen funcionamiento del sistema.

La importancia del lugar fue valorada en 1980, cuando fue declarado Parque Provincial. Así, con el objetivo de preservar el patrimonio natural del Parque Sarmiento, fue posteriormente declarada como Área Natural Protegida, con la categoría de Reserva de Usos Múltiples, mediante la Ley Nº 836-L.

Dicha legislación implica el resguardo de zonas naturales donde el hombre busca esparcimiento, y en las que se reflejan manifestaciones múltiples propias del lugar (cultura, costumbres, organización social y manejo de la tierra).

Los valores de conservación del Área Natural Protegida son innumerables; se pueden resumir de la siguiente manera:

Presencia de ecosistemas terrestres y acuáticos que conllevan al desarrollo de una gran diversidad de especies silvestres de flora y fauna.

Valor paisajístico de gran importancia que permite apreciar la presencia de elementos naturales del Monte y el Humedal.

Protege el agua de riego del Valle de Tulum, que forma parte de la cuenca del Río San Juan que abastece a un sector de la población.

Parque Presidente Sarmiento brinda oportunidades para la educación, la investigación, la capacitación y el turismo.

Fomenta la relación entre el hombre y su entorno, ya que suma a la ciudad un valor estético especial y asegura funciones ecológicas vitales.