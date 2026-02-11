"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

Lo que debía ser un regreso cotidiano a casa bajo la lluvia se convirtió en una pesadilla que casi le cuesta la vida a la boxeadora sanjuanina Cecilia Román en Pocito . El hecho ocurrió un viernes a fines de enero, cuando la deportista regresaba del centro en colectivo en medio de la tormenta. Al bajar en la zona de Calle 11 y Aberastain, la acumulación de agua en las calles la obligó a realizar una maniobra que terminó en tragedia evitada por milagro: al intentar saltar hacia la vereda para evitar el agua, se apoyó en una farola del alumbrado público que estaba electrificada.

Con la voz quebrada y al borde del llanto al recordar la secuencia, Román describió la desesperante sensación de quedar atrapada por la corriente. Según su testimonio, en ese instante el tiempo se detuvo y la certeza de la muerte la invadió por completo. "Yo cuando voy a subir a la vereda, salto y en el momento que salto me apoyo en la farola y ahí recibí la descarga eléctrica. En ese momento yo pensé que se acababa todo y bueno, me soltó, caí arrodillada, caí, no tenía fuerzas para nada", relató con profunda emoción en Canal 13 San Juan. Tras el impacto, quedó tendida en el piso, titubeando y sin poder reaccionar, hasta que un vecino y la Policía lograron asistirla para trasladarla de urgencia al hospital.

La parte más dolorosa de su relato fue al mencionar a su pequeña hija, quien la acompañaba esa noche y caminaba apenas unos metros por delante. Cecilia no puede evitar las lágrimas al pensar en lo que hubiera sucedido si la niña, y no ella, hubiese tocado ese poste. "Tengo que agradecer que no fue ella. Tengo que agradecer que hoy lloro por recordar el hecho y tengo que agradecer porque me tocó a mí. Tengo que agradecer tener un cuerpo entrenado que lo aguantó y no que fue mi hija porque no sé si yo hubiese aguantado", expresó conmovida, destacando que su preparación física de alto rendimiento fue, probablemente, lo que le permitió sobrevivir a semejante tensión eléctrica.

image

Tras el impacto que la dejó sin fuerzas, la ayuda llegó de la mano de quienes circulaban por la zona en medio de la tormenta. "Justo estaba un policía que llamó la ambulancia, la cual no venía, y bueno, apareció el señor (Mauricio) Barceló, al cual le agradezco nuevamente", relató Cecilia sobre los minutos posteriores a la descarga. La boxeadora detalló con precisión cómo fue ese auxilio: "Él (Barceló) me pidió permiso para tomarme las pulsaciones y me dijo que él me iba a trasladar al hospital y con la ayuda de otros vecinos me subieron a la camioneta y me llevaron al hospital". En ese trayecto, su estado físico era alarmante: "Yo no tenía fuerza para nada, me tiritaba todo el cuerpo; me llevaron al hospital Rawson, después volví al hospital de Pocito".

Las secuelas del accidente persisten y han transformado su rutina de deportista de alto rendimiento en una de lenta recuperación. Román describió que, incluso días después, el agotamiento es extremo: "Hasta el día de hoy camino y siento un cansancio enorme". Explicó que esto se debe a la violencia de la descarga en sus tejidos.

"Justamente me explicó el médico por la contracción que hacen los músculos en el momento; me quedó el brazo izquierdo, como el nervio sensible", se lamentó.

Para intentar volver a su estado óptimo, sigue un estricto proceso médico: "Hoy día estoy haciendo kinesiología, haciendo reposo para que el cuerpo se recupere. Me indicaron tomar mucha agua, justamente por el trabajo que hizo el cuerpo en ese ratito".

Finalmente, la boxeadora se lamentó profundamente por cómo este suceso interrumpió abruptamente su vida profesional y personal. Al borde de las lágrimas, confesó el impacto emocional de ver sus metas postergadas: "Me cambió todo porque yo esa semana empezaba a trabajar, empezaba un montón de proyectos y de repente se detuvo todo, y no está bueno que le vuelva a pasar a alguien o que alguien más lo viva".

A pesar de que los médicos le indicaron que en un mes su cuerpo podría volver a la normalidad, para ella el futuro inmediato es una incertidumbre.

"Va a ser para mí difícil volver a poner a prueba mi cuerpo y saber si está igual o no", dijo la famosa deportista.

La denuncia penal y la búsqueda de responsables

Ante la gravedad de lo sucedido, la deportista decidió no dejar el hecho en la nada y, representada por el abogado Franco Montes, ya formalizó una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

El abogado explicó que la acción judicial apunta a una clara negligencia e inobservancia de los deberes de cuidado, ya que la luminaria se encontraba en un estado que representaba un riesgo concreto para la vida de cualquier ciudadano.

Según detalló Montes, pidieron medidas preliminares e informes a la Municipalidad de Pocito para determinar quién es el responsable del mantenimiento y la autorización de esa instalación, ya sea el municipio o la empresa Naturgy.

El letrado fue contundente al señalar que el objetivo principal es evitar que se repitan casos como el de un joven que perdió la vida en circunstancias similares en la Universidad Nacional de San Juan, subrayando que si Cecilia está hoy relatando su historia es únicamente por su excepcional condición física.