miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Programa Promover Verano

Iglesia logro respaldo nacional y recibirá varios millones para potenciar el turismo

El municipio de Iglesia fue seleccionado en la línea de Promoción Digital del Destino y recibirá un fuerte financiamiento este verano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuesta del Viento en Iglesia: el municipio recibirá $11,7 millones para fortalecer su promoción digital y posicionarse de cara a la próxima temporada de verano.

Cuesta del Viento en Iglesia: el municipio recibirá $11,7 millones para fortalecer su promoción digital y posicionarse de cara a la próxima temporada de verano.

La Municipalidad de Iglesia informó que el departamento fue seleccionado en la línea Promoción Digital del Destino del programa nacional Promover Verano en Argentina, una iniciativa de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación destinada a fortalecer la promoción turística de los municipios en temporada alta.

Lee además
Las actividades que se podrá vivir en Iglesia durante febrero de estas vacaciones de verano.
Para agendar

Vacaciones: mirá todo lo que se puede hacer en Iglesia este febrero
hubo juntada de abraza arboles en iglesia y se hizo viral en las redes
En Las Flores

Hubo juntada de "abraza árboles" en Iglesia y se hizo viral en las redes

Como resultado de esta convocatoria, Iglesia recibirá un financiamiento de $11.700.000 que serán destinados a consolidar la estrategia de posicionamiento del destino de cara al verano 2026.

La convocatoria estuvo dirigida a municipios de todo el país que presentaron proyectos con planificación técnica, identidad clara y visión de desarrollo sostenible. Desde el Ejecutivo departamental señalaron que Iglesia participó con una propuesta integral que refleja el trabajo que se viene consolidando en materia de profesionalización, innovación y gestión estratégica del destino.

El programa tiene como objetivo acompañar a los destinos turísticos durante la temporada estival —período de mayor concentración de viajes internos— mediante el financiamiento de campañas creativas y la incorporación de equipamiento tecnológico para su implementación.

Los ejes de la estrategia

La estrategia digital que se desarrollará en el marco del programa se organizará en torno a siete ejes estratégicos: turismo gastronómico, turismo rural productivo, termalismo y bienestar, turismo religioso y patrimonial, pueblos y comunidades, naturaleza y conservación, y turismo deportivo y de aventura.

La producción audiovisual estará a cargo de la productora Fernando Peralta, que durante 14 días realizará registros integrales del destino alineados con estos ejes.

Embed - Municipalidad de Iglesia on Instagram: " Iglesia fue seleccionada por el Programa Nacional Promover Verano La Municipalidad de Iglesia informa que nuestro destino ha sido seleccionado en la línea Promoción Digital del Destino del programa nacional Promover Verano en Argentina>, obteniendo un financiamiento de $11.700.000 para fortalecer la estrategia de posicionamiento turístico de cara a la próxima temporada de verano. La convocatoria estuvo dirigida a municipios de todo el país que presentaron proyectos con planificación técnica, identidad clara y visión de desarrollo sostenible. Iglesia participó con una propuesta integral que refleja el trabajo que venimos consolidando en materia de profesionalización, innovación y gestión estratégica del destino. Este resultado forma parte de un proceso sostenido de proyección en ámbitos nacionales e internacionales. En los últimos años, Iglesia: Obtuvo el Sello de Calidad Turística – Municipios Turísticos Sostenibles, tras un proceso de evaluación técnica nacional. Participó en dos ediciones consecutivas del programa “Best Tourism Villages” de ONU Turismo>, fortaleciendo estándares y posicionamiento internacional. Fue seleccionada en proyectos de cooperación internacional a través de la Cancillería Argentina. Cada una de estas instancias implicó formulación técnica, evaluación externa y mejora continua, consolidando una gestión activa, planificada y con visión de largo plazo. Ejes estratégicos de promoción La estrategia digital que se desarrollará en el marco del programa se organiza en torno a los siete ejes establecidos: Turismo gastronómico Turismo rural productivo Termalismo y bienestar Turismo religioso y patrimonial Pueblos y comunidades Naturaleza y conservación Turismo deportivo y de aventura La producción audiovisual estará a cargo de la productora Fernando Peralta>, quien durante 14 días se encontrará realizando registros integrales del destino, en línea con los ejes establecidos por el programa. Iglesia continúa consolidando su posicionamiento dentro del mapa turístico nacional, a través de planificación, gestión técnica y una mirada estratégica que trasciende lo inmediato."
View this post on Instagram

Posicionamiento

Desde el municipio destacaron que este logro forma parte de un proceso sostenido de proyección en ámbitos nacionales e internacionales.

En los últimos años, Iglesia obtuvo el Sello de Calidad Turística – Municipios Turísticos Sostenibles tras una evaluación técnica nacional; participó en dos ediciones consecutivas del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, fortaleciendo estándares y posicionamiento internacional; y fue seleccionada en proyectos de cooperación internacional a través de la Cancillería Argentina.

Cada una de estas instancias implicó formulación técnica, evaluación externa y mejora continua, consolidando una gestión activa, planificada y con visión de largo plazo.

Temas
Seguí leyendo

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Denuncian que una firma mendocina destruyó una arboleda de más de 15 años en Capital

"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

Con dos perlitas se viene la novena Caminata de Mentoreo: qué es y cómo participar

Pesar por el fallecimiento de Susana Coria, una querida docente de Rivadavia

El Departamento de Música suspende el ingreso 2026 por falta de aulas

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cecilia Román, conmovida.
Tremendo

"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

El bono CEMOFI 2026 permite a las industrias manufactureras descontar hasta $3 millones anuales por cada empleado registrado para el pago de impuestos provinciales.
Incentivo al empleo industrial

Hasta $3.000.000 por trabajador: cómo acceder al bono fiscal que lanzó el Gobierno provincial

Por Elizabeth Pérez
Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Reforma Laboral - Senado - Recinto (RS Fotos).
Sondeo de TIEMPO

Grieta en San Juan por la reforma laboral: entre la necesidad de cambio y el miedo a la pérdida de derechos

Cecilia Román, conmovida.
Tremendo

"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado
Violencia en Chimbas

La pelea vecinal en el B° Los Toneles sacó a luz una vieja disputa donde un joven terminó asesinado