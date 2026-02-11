Iglesia logro respaldo nacional y recibirá varios millones para potenciar el turismo

Cuesta del Viento en Iglesia: el municipio recibirá $11,7 millones para fortalecer su promoción digital y posicionarse de cara a la próxima temporada de verano.

La Municipalidad de Iglesia informó que el departamento fue seleccionado en la línea Promoción Digital del Destino del programa nacional Promover Verano en Argentina, una iniciativa de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación destinada a fortalecer la promoción turística de los municipios en temporada alta.

Como resultado de esta convocatoria, Iglesia recibirá un financiamiento de $11.700.000 que serán destinados a consolidar la estrategia de posicionamiento del destino de cara al verano 2026.

La convocatoria estuvo dirigida a municipios de todo el país que presentaron proyectos con planificación técnica, identidad clara y visión de desarrollo sostenible. Desde el Ejecutivo departamental señalaron que Iglesia participó con una propuesta integral que refleja el trabajo que se viene consolidando en materia de profesionalización, innovación y gestión estratégica del destino.

El programa tiene como objetivo acompañar a los destinos turísticos durante la temporada estival —período de mayor concentración de viajes internos— mediante el financiamiento de campañas creativas y la incorporación de equipamiento tecnológico para su implementación.

Los ejes de la estrategia

La estrategia digital que se desarrollará en el marco del programa se organizará en torno a siete ejes estratégicos: turismo gastronómico, turismo rural productivo, termalismo y bienestar, turismo religioso y patrimonial, pueblos y comunidades, naturaleza y conservación, y turismo deportivo y de aventura.

La producción audiovisual estará a cargo de la productora Fernando Peralta, que durante 14 días realizará registros integrales del destino alineados con estos ejes.

Posicionamiento

Desde el municipio destacaron que este logro forma parte de un proceso sostenido de proyección en ámbitos nacionales e internacionales.

En los últimos años, Iglesia obtuvo el Sello de Calidad Turística – Municipios Turísticos Sostenibles tras una evaluación técnica nacional; participó en dos ediciones consecutivas del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, fortaleciendo estándares y posicionamiento internacional; y fue seleccionada en proyectos de cooperación internacional a través de la Cancillería Argentina.

Cada una de estas instancias implicó formulación técnica, evaluación externa y mejora continua, consolidando una gestión activa, planificada y con visión de largo plazo.