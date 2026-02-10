Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

En diciembre trascendió que hubo nuevos ingresos al Poder Judicial, pero los nombres del nuevo personal de la Justicia se mantuvo bajo estricto hermetismo. Hasta ahora. Es que finalmente, la acordada 124 con fecha del 12 de noviembre pasado fue publicada oficialmente. Son 31 los nuevos empleados de planta permanente de Tribunales. Por primera vez, todos los ingresantes, entre los que sobresalen algunos con apellidos ilustres.

Los ingresantes ocupan los lugares que dejaron vacíos los ascensos, de acuerdo a lo que explicaron desde la Corte de Justicia en otros medios de comunicación. Todos fueron capacitados después de la Feria Judicial y los ingresos se efectivizaron en febrero. La acordada lleva la firma de los cortistas, del secretario Administrativo Javier Vera y de Daniel Galvani, quien estuvo como fiscal subrogante hasta que se designó a Guillermo Baigorrí.

Dentro de Tribunales hubo malestar porque se dijo que no todos los ingresantes rindieron el concurso, sino el 60%. La acordada indica que hay personal que entró como maestranza, para lo que no se necesita pasar por el examen que se rindió en el 2022 y que aún tiene validez.

Todos los nombres

-Jimena Julieta Varela, designada para cumplir funciones en Jáchal, en la Segunda Circunscripción Judicial.

Auxiliares

DONOSO SEGURA, Florencia – DNI 37.646.832

GREGORUTTI, Eliana Julieta – DNI 34.014.796

JUNCOSA GALOVICHE, Martín – DNI 32.860.009

LOBATO MORANDO, Melisa Malena – DNI 36.587.939

LUCERO, Florencia Belén – DNI 33.577.720

MENDEZ, Gimena – DNI 38.463.441

MUNIZAGA RODRIGUEZ, Elisa Gabriela – DNI 31.642.594

OLMOS ENE, Sofía Belén – DNI 39.652.426

ORELLANO, Verónica – DNI 34.194.581

OROPEL, Carla Araceli – DNI 38.462.507

PELAYES, María Milagros – DNI 43.122.917

PEÑA, Celina – DNI 42.356.843

PEREZ, Maura Natali – DNI 38.459.277

PEREZ ARMENDARIZ, Josué Adrián – DNI 39.651.582

ROMERO BUFFAGNI, Anabelia – DNI 30.835.933

SALAS, Eric Darío – DNI 33.772.208

SANCHEZ GASPARRO, Julieta Estefanía – DNI 37.742.466

SOLERA LIMA, Ana Paula – DNI 38.078.703

VARAS RIVEROS, Natalia Soledad – DNI 35.510.418

VARELA, Gimena Julieta – DNI 36.032.612

VARESE CANTONI, Daniela Inés – DNI 39.524.020

VILLENA PLATERO, Juan Manuel – DNI 36.423.346

Personal de maestranza

ALVAREZ RIVEROS, Yamila Zoe – DNI 37.004.747

DELGADO, Rosana Mabel – DNI 23.381.418

DIBELLA YOSSA, Enzo Marcio – DNI 39.996.066

OLIVARES CABANAY, Joaquín Alejandro – DNI 43.838.297

ROMERO, María Paz – DNI 46.725.539

RUIZ, Paula Sabrina – DNI 33.095.497

SAGUA, Agustín Luciano – DNI 45.981.978

VERA VARGAS, Juan José – DNI 42.711.711