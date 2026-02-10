martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Fue por acordada, con fecha del 12 de noviembre del 2025 y recién ahora fue publicada oficialmente. Hay algunos apellidos ilustres.

Por Natalia Caballero
Poder Judicial de San Juan.

Poder Judicial de San Juan.

En diciembre trascendió que hubo nuevos ingresos al Poder Judicial, pero los nombres del nuevo personal de la Justicia se mantuvo bajo estricto hermetismo. Hasta ahora. Es que finalmente, la acordada 124 con fecha del 12 de noviembre pasado fue publicada oficialmente. Son 31 los nuevos empleados de planta permanente de Tribunales. Por primera vez, todos los ingresantes, entre los que sobresalen algunos con apellidos ilustres.

Lee además
encuesta: orrego encabeza el listado de gobernadores con mejor imagen
Relevamiento

Encuesta: Orrego encabeza el listado de gobernadores con mejor imagen
la ley penal juvenil, en la recta final: manana se dictamina en diputados y el jueves se vota en el recinto
Congreso

La Ley Penal Juvenil, en la recta final: mañana se dictamina en Diputados y el jueves se vota en el recinto

Los ingresantes ocupan los lugares que dejaron vacíos los ascensos, de acuerdo a lo que explicaron desde la Corte de Justicia en otros medios de comunicación. Todos fueron capacitados después de la Feria Judicial y los ingresos se efectivizaron en febrero. La acordada lleva la firma de los cortistas, del secretario Administrativo Javier Vera y de Daniel Galvani, quien estuvo como fiscal subrogante hasta que se designó a Guillermo Baigorrí.

Dentro de Tribunales hubo malestar porque se dijo que no todos los ingresantes rindieron el concurso, sino el 60%. La acordada indica que hay personal que entró como maestranza, para lo que no se necesita pasar por el examen que se rindió en el 2022 y que aún tiene validez.

Todos los nombres

-Jimena Julieta Varela, designada para cumplir funciones en Jáchal, en la Segunda Circunscripción Judicial.

Auxiliares

  • DONOSO SEGURA, Florencia – DNI 37.646.832

  • GREGORUTTI, Eliana Julieta – DNI 34.014.796

  • JUNCOSA GALOVICHE, Martín – DNI 32.860.009

  • LOBATO MORANDO, Melisa Malena – DNI 36.587.939

  • LUCERO, Florencia Belén – DNI 33.577.720

  • MENDEZ, Gimena – DNI 38.463.441

  • MUNIZAGA RODRIGUEZ, Elisa Gabriela – DNI 31.642.594

  • OLMOS ENE, Sofía Belén – DNI 39.652.426

  • ORELLANO, Verónica – DNI 34.194.581

  • OROPEL, Carla Araceli – DNI 38.462.507

  • PELAYES, María Milagros – DNI 43.122.917

  • PEÑA, Celina – DNI 42.356.843

  • PEREZ, Maura Natali – DNI 38.459.277

  • PEREZ ARMENDARIZ, Josué Adrián – DNI 39.651.582

  • ROMERO BUFFAGNI, Anabelia – DNI 30.835.933

  • SALAS, Eric Darío – DNI 33.772.208

  • SANCHEZ GASPARRO, Julieta Estefanía – DNI 37.742.466

  • SOLERA LIMA, Ana Paula – DNI 38.078.703

  • VARAS RIVEROS, Natalia Soledad – DNI 35.510.418

  • VARELA, Gimena Julieta – DNI 36.032.612

  • VARESE CANTONI, Daniela Inés – DNI 39.524.020

  • VILLENA PLATERO, Juan Manuel – DNI 36.423.346

Personal de maestranza

  • ALVAREZ RIVEROS, Yamila Zoe – DNI 37.004.747

  • DELGADO, Rosana Mabel – DNI 23.381.418

  • DIBELLA YOSSA, Enzo Marcio – DNI 39.996.066

  • OLIVARES CABANAY, Joaquín Alejandro – DNI 43.838.297

  • ROMERO, María Paz – DNI 46.725.539

  • RUIZ, Paula Sabrina – DNI 33.095.497

  • SAGUA, Agustín Luciano – DNI 45.981.978

  • VERA VARGAS, Juan José – DNI 42.711.711

AC-GRAL-124.2025-DESIGNACIONES

Seguí leyendo

Caputo se reunió con referentes del mercado: ¿Flexibilizan el cepo?

La industria textil perdió 18.333 empleados y sus precios bajaron 30,6% en el Gobierno de Javier Milei

Labor Parlamentaria: no hubo acuerdo en el Senado y la reforma laboral se votará por capítulos

¿Qué negoció Patricia Bullrich con aliados por los votos para aprobar la reforma laboral?

Inflación: Caputo habló de "reacomodamiento de precios relativos"

Mirá qué diputado conducirá la comisión de Trabajo, en tiempos de reforma laboral

Se agrava la situación con la policía en Rosario: corte de calles y sirenazo

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno freno el paro de transporte con la conciliacion obligatoria
Conflicto

El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: De milagro están vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas