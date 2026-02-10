Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

En diciembre trascendió que hubo nuevos ingresos al Poder Judicial, pero los nombres del nuevo personal de la Justicia se mantuvo bajo estricto hermetismo. Hasta ahora. Es que finalmente, la acordada 124 con fecha del 12 de noviembre pasado fue publicada oficialmente. Son 31 los nuevos empleados de planta permanente de Tribunales. Por primera vez, todos los ingresantes, entre los que sobresalen algunos con apellidos ilustres.
Los ingresantes ocupan los lugares que dejaron vacíos los ascensos, de acuerdo a lo que explicaron desde la Corte de Justicia en otros medios de comunicación. Todos fueron capacitados después de la Feria Judicial y los ingresos se efectivizaron en febrero. La acordada lleva la firma de los cortistas, del secretario Administrativo Javier Vera y de Daniel Galvani, quien estuvo como fiscal subrogante hasta que se designó a Guillermo Baigorrí.
Dentro de Tribunales hubo malestar porque se dijo que no todos los ingresantes rindieron el concurso, sino el 60%. La acordada indica que hay personal que entró como maestranza, para lo que no se necesita pasar por el examen que se rindió en el 2022 y que aún tiene validez.
Todos los nombres
-Jimena Julieta Varela, designada para cumplir funciones en Jáchal, en la Segunda Circunscripción Judicial.
Auxiliares
-
DONOSO SEGURA, Florencia – DNI 37.646.832
-
GREGORUTTI, Eliana Julieta – DNI 34.014.796
-
JUNCOSA GALOVICHE, Martín – DNI 32.860.009
-
LOBATO MORANDO, Melisa Malena – DNI 36.587.939
-
LUCERO, Florencia Belén – DNI 33.577.720
-
MENDEZ, Gimena – DNI 38.463.441
-
MUNIZAGA RODRIGUEZ, Elisa Gabriela – DNI 31.642.594
-
OLMOS ENE, Sofía Belén – DNI 39.652.426
-
ORELLANO, Verónica – DNI 34.194.581
-
OROPEL, Carla Araceli – DNI 38.462.507
-
PELAYES, María Milagros – DNI 43.122.917
-
PEÑA, Celina – DNI 42.356.843
-
PEREZ, Maura Natali – DNI 38.459.277
-
PEREZ ARMENDARIZ, Josué Adrián – DNI 39.651.582
-
ROMERO BUFFAGNI, Anabelia – DNI 30.835.933
-
SALAS, Eric Darío – DNI 33.772.208
-
SANCHEZ GASPARRO, Julieta Estefanía – DNI 37.742.466
-
SOLERA LIMA, Ana Paula – DNI 38.078.703
-
VARAS RIVEROS, Natalia Soledad – DNI 35.510.418
-
VARELA, Gimena Julieta – DNI 36.032.612
-
VARESE CANTONI, Daniela Inés – DNI 39.524.020
-
VILLENA PLATERO, Juan Manuel – DNI 36.423.346
Personal de maestranza
-
ALVAREZ RIVEROS, Yamila Zoe – DNI 37.004.747
-
DELGADO, Rosana Mabel – DNI 23.381.418
-
DIBELLA YOSSA, Enzo Marcio – DNI 39.996.066
-
OLIVARES CABANAY, Joaquín Alejandro – DNI 43.838.297
-
ROMERO, María Paz – DNI 46.725.539
-
RUIZ, Paula Sabrina – DNI 33.095.497
-
SAGUA, Agustín Luciano – DNI 45.981.978
-
VERA VARGAS, Juan José – DNI 42.711.711
AC-GRAL-124.2025-DESIGNACIONES