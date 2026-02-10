miércoles 11 de febrero 2026

Según ACARA

Los deliverys de app en San Juan impulsaron la venta de motos en los últimos tres meses

Las estadísticas de enero y diciembre reflejaron este dinamismo en el mercado, motorizado por el rubro que ha tenido un crecimiento en los últimos años.

Por Guillermo Alamino
En San Juan circulan muchas motos sin la chapa patente, debido a un nuevo faltante en el verano traccionado por un boom de ventas.&nbsp;

El crecimiento de los trabajadores en aplicaciones de reparto ha impulsado la venta de motos en San Juan. Fernando Lucero, delegado de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en la división de motos, dijo que han notado en los últimos tres meses un impulso en las comercializaciones traccionado por ese sector, el cual crece sostenidamente.

“Es algo que arrancó en pandemia, pero se ha consolidado en el último trimestre con mucha fuerza”, dijo el referente. En este sentido, considera que el rodado ya no es simplemente un medio de transporte, sino también una herramienta de trabajo que es utilizada por mucha gente para subsistir. "Cada vez se abren más opciones; las mismas plataformas ya no se limitan solo al delivery de comida, con el que arrancaron en un principio, sino que el juego se ha abierto y hoy existe el envío de cualquier tipo de mercadería", afirmó a Tiempo de San Juan.

En tanto, Lucero detalló que se ha facilitado el acceso a la movilidad debido a que, muchas veces sin necesidad de un anticipo, se permite tener la posibilidad de adquirir un motovehículo. Este crecimiento se vio reflejado en las últimas estadísticas de ACARA a nivel provincial. Si bien en noviembre hubo una caída del 15,6% interanual, durante diciembre y enero se observó un repunte importante en el mercado que alcanzó un 42,5% y 37,6% interanual, respectivamente.

El referente detalló que los productos más demandados son aquellos de baja cilindrada, entre 110 y 150 cc, por su facilidad de mantenimiento y practicidad para trasladarse.

Otros factores que también están contribuyendo al incremento en las ventas son la suba del boleto de colectivo y la caída de las tasas de interés. Respecto al primero, Lucero señaló que: “Cuando se producen aumentos en el transporte público, los usuarios tienden a optar por un medio de transporte individual para evitar las esperas y tener el control total sobre sus horarios y distancias”.

En tanto, sobre las tasas de interés, el empresario dijo que la baja mes a mes incentiva la toma de crédito para adquirir un vehículo, lo que alienta la dinamización del sector. “Esto ocurre en un contexto donde la economía comienza a ordenarse, permitiendo que la gente destine sus ahorros o 'restos' de ingresos a la inversión en bienes de capital”, finalizó.

