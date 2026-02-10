martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Logística minera

Tres empresas sanjuaninas harán el transporte del mineral de Hualilán

Golden Mining adjudicó el servicio logístico del proyecto de oro Hualilán, con una fuerte inversión millonaria e impacto en el empleo local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mina de oro Hualilán se prepara para despegar: contrató tres empresas sanjuaninas para el transporte del mineral desde Ullum hasta Calingasta.

La mina de oro Hualilán se prepara para despegar: contrató tres empresas sanjuaninas para el transporte del mineral desde Ullum hasta Calingasta.

La empresa minera Golden Mining S.A. adjudicó el servicio de transporte de mineral de oro del Proyecto Hualilán a tres empresas sanjuaninas, tras un proceso licitatorio iniciado en noviembre de 2025 y que contó con la participación de 12 firmas locales.

Lee además
Proyecto Hualilán. El traslado del mineral desde Ullum a la planta Casposo será el paso previo al procesamiento que permitirá obtener el primer lingote de oro del yacimiento sanjuanino.
Estimaciones oficiales

Cuándo Hualilán producirá su primer lingote de oro: qué falta y qué dicen los tiempos del proyecto
Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.
Minería y desarrollo local

La mina de oro Hualilán se compromete a crear más empleo en Calingasta: cuántos puestos serán

Según publicó el portal Minería y Desarrollo, la contratación contempla el traslado de hasta 720.000 toneladas de mineral desde Ullum a Calingasta, durante los próximos tres años, lo que convierte a esta operatoria en una de las principales acciones logísticas del proyecto en su etapa productiva inicial.

La inversión total estimada asciende a $27.429.000.000, equivalentes a 18,72 millones de dólares, e incluye el transporte y servicios asociados.

Como resultado del proceso, el servicio fue adjudicado a MTZ S.R.L., Terra Logística S.A. y Mi Viejo S.R.L., empresas con fuerte presencia y operación en la provincia de San Juan.

Impacto en el empleo

La directora ejecutiva de Golden Mining, Sonia Delgado, destacó que el proceso demandó “un riguroso análisis técnico, económico, legal y operativo” y subrayó que la participación de numerosas firmas locales reflejó “la capacidad del sector logístico sanjuanino para acompañar el desarrollo de la minería en la provincia”.

Desde la empresa señalaron además que la adjudicación apunta a maximizar el impacto positivo en la economía local, mediante la contratación de proveedores sanjuaninos y la generación de empleo. En lo inmediato, el operativo prevé la creación de 29 puestos de trabajo directos.

El esquema logístico contempla elevados estándares de seguridad y operación, con recursos humanos y servicios radicados en San Juan.

Las firmas adjudicadas cuentan con experiencia en transporte pesado, logística industrial y operaciones mineras de alta exigencia, incluyendo corredores cordilleranos y rutas de montaña.

Temas
Seguí leyendo

La caída del oro y el "viernes negro" afectó al sector minero y golpeó a Veladero

Wall Street oscila sin rumbo claro mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

La ley de glaciares que espera San Juan, sin fecha para tratarse en el Congreso

Ley de Glaciares: un instituto jurídico minero dijo que no se afectará el cuidado ambiental

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Te Puede Interesar

La mina de oro Hualilán se prepara para despegar: contrató tres empresas sanjuaninas para el transporte del mineral desde Ullum hasta Calingasta.
Logística minera

Tres empresas sanjuaninas harán el transporte del mineral de Hualilán

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria
Conflicto

El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%
Oficial

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

Imagen ilustrativa
Esperan que hable

Apareció con una herida en el cuello y desangrándose en Pocito: está en grave estado, ¿fue víctima de un ataque?