Tres empresas sanjuaninas harán el transporte del mineral de Hualilán

La mina de oro Hualilán se prepara para despegar: contrató tres empresas sanjuaninas para el transporte del mineral desde Ullum hasta Calingasta.

La empresa minera Golden Mining S.A. adjudicó el servicio de transporte de mineral de oro del Proyecto Hualilán a tres empresas sanjuaninas, tras un proceso licitatorio iniciado en noviembre de 2025 y que contó con la participación de 12 firmas locales.

Minería y desarrollo local La mina de oro Hualilán se compromete a crear más empleo en Calingasta: cuántos puestos serán

Estimaciones oficiales Cuándo Hualilán producirá su primer lingote de oro: qué falta y qué dicen los tiempos del proyecto

Según publicó el portal Minería y Desarrollo, la contratación contempla el traslado de hasta 720.000 toneladas de mineral desde Ullum a Calingasta, durante los próximos tres años, lo que convierte a esta operatoria en una de las principales acciones logísticas del proyecto en su etapa productiva inicial.

La inversión total estimada asciende a $27.429.000.000, equivalentes a 18,72 millones de dólares, e incluye el transporte y servicios asociados.

Como resultado del proceso, el servicio fue adjudicado a MTZ S.R.L., Terra Logística S.A. y Mi Viejo S.R.L., empresas con fuerte presencia y operación en la provincia de San Juan.

Impacto en el empleo

La directora ejecutiva de Golden Mining, Sonia Delgado, destacó que el proceso demandó “un riguroso análisis técnico, económico, legal y operativo” y subrayó que la participación de numerosas firmas locales reflejó “la capacidad del sector logístico sanjuanino para acompañar el desarrollo de la minería en la provincia”.

Desde la empresa señalaron además que la adjudicación apunta a maximizar el impacto positivo en la economía local, mediante la contratación de proveedores sanjuaninos y la generación de empleo. En lo inmediato, el operativo prevé la creación de 29 puestos de trabajo directos.

El esquema logístico contempla elevados estándares de seguridad y operación, con recursos humanos y servicios radicados en San Juan.

Las firmas adjudicadas cuentan con experiencia en transporte pesado, logística industrial y operaciones mineras de alta exigencia, incluyendo corredores cordilleranos y rutas de montaña.