martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Es la dueña de una distribuidora que, según denunció, descubrió que la persona que trabajaba para ella se quedaba con parte del dinero que ingresaba por las ventas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

La dueña de una distribuidora de Chimbas denunció a uno de sus empleados por estafarla en los últimos meses y de quedarse con 10.000.000 de pesos de las ventas diarias del negocio. La mujer lo denunció en la Policía después de que el joven incumpliera la promesa de devolverle el dinero.

Lee además
multa record para branka motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
arquitecto sanjuanino estafo por mas de $100.000.000: prometia obras, no hacia nada y evito la carcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Esto es lo que denunció la comerciante de apellido Ureña, dueña de la Distribuidora Necochea, quien decidió llevar a la Justicia a su ahora exempleado por un presunto fraude. El joven es de apellido Irazuelo, tiene 23 años y trabajó durante un año en el negocio situado sobre calle Necochea, en Chimbas. Luego de estallado el escándalo, el muchacho renunció y se comprometió a restituir el dinero a principios de este mes, pero no logró reunir la suma y ahora enfrenta problemas judiciales, señalaron fuentes judiciales.

La presentación se realizó en la Comisaría 17ª de Chimbas y se dio intervención a la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Lo que aseguró la comerciante es que, a fines de diciembre, empezó a notar una diferencia entre la mercadería que salía y el dinero en efectivo que ingresaba por las ventas, explicó una fuente del caso. Concretamente, los números no cerraban.

La comerciante sospechó que algún empleado se quedaba con el dinero. Fue así que comenzaron a revisar la labor de los trabajadores a través de las imágenes de las cámaras de seguridad y descubrieron que ese joven, supuestamente, se guardaba la plata en efectivo que cobraba, de acuerdo con la denuncia.

También habría señalado que el perjuicio económico durante estos últimos meses alcanzó los 10.000.000 de pesos y por esa cifra es por la que ahora lo denunció. Todo se dirimirá en la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Apareció con una herida en el cuello y desangrándose en Pocito: está en grave estado, ¿fue víctima de un ataque?

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Se llevó una caja de herramientas en un domicilio de Caucete y pasará 6 meses en el penal

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

Secuestran gran cantidad de objetos robados tras un allanamiento en Concepción

Intentó ayudar a su cuñada de las agresiones de su hermano y terminó sufriendo una paliza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebe que fallecio en el barrio la estacion
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson
En Villa Italia

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

San Valentín promete en San Juan.
Precios y tendencias

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos
Daños y perjuicios

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Balance 2025

Veladero cerró un año récord: superó las metas de producción