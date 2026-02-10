Denunció que su exmarido la golpeó y, entre las amenazas, le mandó la foto de un perro muerto a golpes

Una mujer de Rawson denunció a su expareja por golpearla, amenazarla de muerte y enviarle la foto de un perro muerto a golpes con un estremecedor mensaje: “Me quedé con las ganas de matar a una persona. O sea, a vos”, según fuentes judiciales.

El caso involucra a Braian Villafañe, un chofer de aplicaciones que este lunes debió presentarse ante el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera para responder por los supuestos hostigamientos cometidos contra su expareja, con quien convivía en Rawson. El sujeto fue denunciado en diciembre último, pero nunca estuvo preso.

image

Por el momento, el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, le imputó los delitos de lesiones, amenaza simple y amenaza simple agravada por el uso de un arma blanca. El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que la causa también puede ampliarse por el presunto delito de maltrato animal, dado que se sospecha que Villafañe asesinó a palazos a un perro que la familia tenía. La abogada María Filomena Noriega, defensora del imputado, no puso objeción a la apertura de la investigación, pero solicitó que el hombre continúe en libertad, como hasta ahora.

La denuncia contra Villafañe señala que agredió y amenazó a su pareja el 21 de diciembre último. Supuestamente, el hombre se enfureció porque ella no le preparó la comida. La presunta víctima aseguró que intentó asfixiarla con una almohada y que, después de que ella lo rasguñara, le pegó una trompada en el rostro.

image

La denunciante también aseveró que el 19 del mismo mes, es decir dos días antes, Villafañe la amenazó con un cuchillo y más tarde le envió una foto instantánea, o de visualización única, a través de WhatsApp. Lo más aterrador fue que esa imagen era de un perro que tenían en su casa y que Villafañe habría matado a palazos porque atacó a una gallina. Junto con la foto del animal muerto había un mensaje que decía: “Me quedé con las ganas de matar a una persona. O sea, a vos”, de acuerdo con sus dichos.

Sobre esto último, el fiscal Arancibia explicó que secuestraron el celular del sospechoso, pero que aún no pueden ingresar a los archivos y, por lo tanto, no existe por ahora la prueba de que esa foto haya sido enviada. Mientras tanto, el juez Barbera dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y que Villafañe continúe en libertad.