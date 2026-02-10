martes 10 de febrero 2026

En Villa Italia

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

El hecho se registró en horas de la siesta, cuando el incendio se propagó por el interior del domicilio. Personal de Bomberos trabajó en el lugar y aplacó el fuego. Afortunadamente, sólo hubo daños materiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1010
WhatsApp Image 2026-02-10 at 7.26.46 PM
WhatsApp Image 2026-02-10 at 7.26.44 PM (1)
WhatsApp Image 2026-02-10 at 7.26.44 PM
WhatsApp Image 2026-02-10 at 7.26.43 PM (1)

Un incendio de gran magnitud se desató en una vivienda de Villa Italia, en Rawson, donde reside una familia de la comunidad gitana. Gracias al rápido accionar policial y del personal de Bomberos, no se registraron personas lesionadas, aunque la casa afectada sufrió pérdidas totales.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Cabot, propiedad de Ariel Juan, de 29 años. Según se informó, el joven se encontraba durmiendo cuando advirtió que el cable del aire acondicionado comenzó a producir chispas, las cuales cayeron sobre un colchón y provocaron el inicio del fuego. Pese a los intentos por sofocarlo, las llamas se propagaron rápidamente.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 7.26.44 PM (1)

Ante la imposibilidad de controlar la situación, el propietario evacuó a su familia y pidió ayuda. Al llegar personal de la Comisaría 24ª, dependiente de la Departamental Nº 3, el incendio ya presentaba grandes dimensiones y había alcanzado también el fondo de la vivienda colindante.

Los efectivos policiales pusieron a resguardo a todas las personas y comenzaron a combatir el fuego con baldes de agua aportados por vecinos, hasta la llegada de los bomberos. Minutos después, arribaron Bomberos del Destacamento Nº 1 de Rawson junto a dos autobombas del Cuartel Central de la Policía de San Juan, quienes lograron sofocar completamente el incendio.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 7.26.43 PM (1)

Como consecuencia del siniestro, la vivienda de Ariel Juan quedó destruida en su totalidad, mientras que la casa lindera solo registró daños parciales en el fondo, sin afectaciones de consideración. Una ambulancia se hizo presente en el lugar por prevención, pero no fue necesario asistir ni trasladar a ninguna persona.

