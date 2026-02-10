Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

El sector gastronómico de San Juan respira un aire de renovado optimismo tras el inicio de febrero, dejando atrás un complicado primer mes del año. Con la llegada de la semana de San Valentín , las expectativas están puestas en el 14 de febrero, una fecha que históricamente representa un pico de ventas fundamental para la actividad local.

Analía Tello, presidenta de la Cámara Gastronómica de San Juan destacó que "empezó febrero y empezó febrero pum para arriba, con mayor actividad y mayor concurrencia; parece que terminó la era de hielo de enero, que son los 87 días más o menos que tiene enero, y en febrero estamos bien activos, con mejor movimiento, mejor ánimo y mejores ventas".

Una de las particularidades de este año es que la celebración coincide con un día sábado, lo que perfila una dinámica comercial volcada hacia la noche, aunque la oferta se ha diversificado notablemente para cubrir todas las franjas horarias. Según explicó Tello en diálogo con Canal 13 San Juan, si bien la mayor concurrencia será nocturna dada la experiencia de años anteriores, también existen propuestas para los enamorados del desayuno y del mediodía. En este sentido, una de las tendencias que pisa fuerte, especialmente entre el público joven o aquellos con agendas ajustadas, es la opción de las cajas de desayuno que ofrecen diversas cafeterías como una alternativa práctica y romántica.

Para todos los bolsillos

En cuanto a los costos para celebrar en pareja, el mercado sanjuanino presenta un abanico de precios variado que depende del tipo de establecimiento y el servicio elegido. Es posible encontrar desayunos sencillos, compuestos por café con leche y medialunas, desde los 15.000 pesos, mientras que propuestas más elaboradas, como los desayunos americanos o complejos con múltiples ingredientes, oscilan entre los 29.000 y 30.000 pesos. Esta misma diversidad se traslada a los almuerzos y cenas, donde los precios fluctúan según el lugar seleccionado para el festejo.

Respecto a la modalidad de atención, el sector experimentó cambios en el comportamiento de los clientes y en las políticas de los locales. Tello señaló que, tras la pandemia, el sistema de reservas mutó hacia una preferencia por la presentación espontánea, ya que los gastronómicos buscan valorar al cliente que elige el local y se presenta directamente en la puerta. No obstante, aquellos pocos establecimientos que aún mantienen el sistema de reservas suelen solicitar una seña del 50% del valor aproximado del consumo para asegurar el lugar, mientras que el resto de la capacidad se deja para quienes llegan sin previo aviso.

El comportamiento del consumidor sanjuanino tiende a ser de última hora, con un mayor volumen de consultas y concreciones de reservas a partir del día jueves previo a la celebración. A pesar de esto, el ambiente ya se percibe activo con numerosas preguntas sobre las promociones especiales y los menús diseñados específicamente para agasajar a las parejas. Al respecto, la titular de la Cámara Gastronómica remarcó que siempre se larga alguna promoción para los enamorados para tener un extra o un plus para que vengan y festejen.

El panorama se presenta aún más alentador debido a que el festejo se enmarca en un fin de semana largo que promete una importante afluencia turística en la provincia. Esta combinación de factores genera una gran expectativa no solo en la gastronomía sino también en la hotelería local. Tello concluyó que están de cara a un fin de semana bastante largo y prometedor con varias actividades, donde la gastronomía se siente feliz de recibir turistas y espera estar a la altura de las circunstancias.