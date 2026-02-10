martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Precios y tendencias

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

Tras un enero pausado, los restó y bares de San Juan se preparan para una jornada clave con nuevas tendencias en reservas y una oferta de precios que busca adaptarse a todos los bolsillos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Valentín promete en San Juan.

San Valentín promete en San Juan.

El sector gastronómico de San Juan respira un aire de renovado optimismo tras el inicio de febrero, dejando atrás un complicado primer mes del año. Con la llegada de la semana de San Valentín, las expectativas están puestas en el 14 de febrero, una fecha que históricamente representa un pico de ventas fundamental para la actividad local.

Lee además
anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el dia de los enamorados
Para agendar

Anchipurac propone una experiencia bajo las estrellas por el Día de los Enamorados
una dj de proyeccion internacional llega a san juan para celebrar el dia de los enamorados
Evento

Una DJ de proyección internacional llega a San Juan para celebrar el Día de los Enamorados

Analía Tello, presidenta de la Cámara Gastronómica de San Juan destacó que "empezó febrero y empezó febrero pum para arriba, con mayor actividad y mayor concurrencia; parece que terminó la era de hielo de enero, que son los 87 días más o menos que tiene enero, y en febrero estamos bien activos, con mejor movimiento, mejor ánimo y mejores ventas".

Una de las particularidades de este año es que la celebración coincide con un día sábado, lo que perfila una dinámica comercial volcada hacia la noche, aunque la oferta se ha diversificado notablemente para cubrir todas las franjas horarias. Según explicó Tello en diálogo con Canal 13 San Juan, si bien la mayor concurrencia será nocturna dada la experiencia de años anteriores, también existen propuestas para los enamorados del desayuno y del mediodía. En este sentido, una de las tendencias que pisa fuerte, especialmente entre el público joven o aquellos con agendas ajustadas, es la opción de las cajas de desayuno que ofrecen diversas cafeterías como una alternativa práctica y romántica.

Para todos los bolsillos

En cuanto a los costos para celebrar en pareja, el mercado sanjuanino presenta un abanico de precios variado que depende del tipo de establecimiento y el servicio elegido. Es posible encontrar desayunos sencillos, compuestos por café con leche y medialunas, desde los 15.000 pesos, mientras que propuestas más elaboradas, como los desayunos americanos o complejos con múltiples ingredientes, oscilan entre los 29.000 y 30.000 pesos. Esta misma diversidad se traslada a los almuerzos y cenas, donde los precios fluctúan según el lugar seleccionado para el festejo.

Respecto a la modalidad de atención, el sector experimentó cambios en el comportamiento de los clientes y en las políticas de los locales. Tello señaló que, tras la pandemia, el sistema de reservas mutó hacia una preferencia por la presentación espontánea, ya que los gastronómicos buscan valorar al cliente que elige el local y se presenta directamente en la puerta. No obstante, aquellos pocos establecimientos que aún mantienen el sistema de reservas suelen solicitar una seña del 50% del valor aproximado del consumo para asegurar el lugar, mientras que el resto de la capacidad se deja para quienes llegan sin previo aviso.

El comportamiento del consumidor sanjuanino tiende a ser de última hora, con un mayor volumen de consultas y concreciones de reservas a partir del día jueves previo a la celebración. A pesar de esto, el ambiente ya se percibe activo con numerosas preguntas sobre las promociones especiales y los menús diseñados específicamente para agasajar a las parejas. Al respecto, la titular de la Cámara Gastronómica remarcó que siempre se larga alguna promoción para los enamorados para tener un extra o un plus para que vengan y festejen.

El panorama se presenta aún más alentador debido a que el festejo se enmarca en un fin de semana largo que promete una importante afluencia turística en la provincia. Esta combinación de factores genera una gran expectativa no solo en la gastronomía sino también en la hotelería local. Tello concluyó que están de cara a un fin de semana bastante largo y prometedor con varias actividades, donde la gastronomía se siente feliz de recibir turistas y espera estar a la altura de las circunstancias.

Temas
Seguí leyendo

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

Inocencia fiscal: quiénes y cómo pueden ingresar al régimen, requisitos y beneficios

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Ayuda Escolar 2026: cómo saber si cobro y los requisitos para acceder al beneficio

El dueño de Arcor visitó San Juan y se reunió con el Gobierno: qué temas hablaron y a qué apuesta el gigante argentino en el futuro

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

El dólar bajó, y el Riesgo País quedó cerca de los 500 puntos

Canasta escolar en San Juan: lo importado presiona los precios a la baja pero sacrifica la calidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson
En Villa Italia

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

San Valentín promete en San Juan.
Precios y tendencias

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos
Daños y perjuicios

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Balance 2025

Veladero cerró un año récord: superó las metas de producción