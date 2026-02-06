Una DJ de proyección internacional llega a San Juan para celebrar el Día de los Enamorados

San Juan será escenario este sábado 14 de febrero de una nueva propuesta cultural y musical con la realización del Festival de Verano, un evento que combinará música electrónica, encuentro y celebración en el marco del Día de los Enamorados. La cita será en Eufemia, en el departamento Albardón, y contará con la presencia de la DJ y productora Ludmila Di Pasquale, una de las artistas emergentes de la escena electrónica argentina.

Con apenas 25 años, Di Pasquale logró posicionarse en clubes y festivales de distintos puntos del país gracias a un estilo que fusiona house y techno, con una impronta enérgica y una búsqueda constante de sonidos frescos e innovadores. Su llegada a la provincia marca uno de los puntos destacados de la jornada, que también incluirá la participación de artistas locales: Victoria Mas, Fedra Nur Kai y Marun Brothers.

El Festival de Verano se extenderá por más de 10 horas y propone una experiencia continua que irá desde el atardecer hasta la noche, integrando el formato sunset con la programación nocturna, una modalidad poco habitual en la escena local. La grilla combina artistas sanjuaninos y nacionales.

Se trata de una producción autogestiva impulsada por Seres Produciendo, que pone el foco en el desarrollo cultural y en el acompañamiento a emprendimientos locales. Además de la propuesta musical, el evento contará con una oferta gastronómica y de bebidas de producción regional.