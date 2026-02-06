¿Cuál es el peor signo del zodiaco según los sanjuaninos?

Con el ingreso del Sol en Acuario, la temporada zodiacal volvió a despertar debates, chicanas y opiniones cruzadas. En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a la calle para consultar a los sanjuaninos sobre una pregunta tan polémica como divertida: ¿cuál es el peor signo del zodiaco?

Lo dicen los astros ¿Mala educación o naturaleza astral?: los 3 signos a los que más les cuesta saludar

Lo dicen los astros Los 'sin filtros': cuáles son los signos que más utilizan los insultos

Lejos de un consenso absoluto, las respuestas comenzaron a repetirse y armaron un ranking inesperado. Entre los más señalados aparecieron Géminis, Cáncer y Escorpio, cada uno con sus propias críticas y estereotipos a cuestas.

“Yo creo que soy yo, Géminis”, confesó entre risas un joven consultado. “Porque cada vez que me hablan me preguntan mi signo y cuando les digo, me responden ‘uhhh, sos de Géminis’”, relató, dando cuenta de la mala fama que suele acompañar a ese signo por su carácter cambiante.

Una joven coincidió con la opinión de su amigo, aunque sumó otro signo a la lista negra. “Yo tengo un problema con los Escorpio, porque son muy fogosos”, aseguró, sin dudar, reforzando uno de los estereotipos más conocidos del zodiaco.