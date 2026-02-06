viernes 6 de febrero 2026

Tiempo pregunta

¿Cuál es el peor signo del zodiaco según los sanjuaninos?

Con la llegada de la temporada de Acuario, Tiempo de San Juan salió a la calle y consultó a los sanjuaninos sobre el signo del zodiaco con peor fama. Géminis, Cáncer y Escorpio lideraron el ranking entre risas, prejuicios y anécdotas personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (44)

Con el ingreso del Sol en Acuario, la temporada zodiacal volvió a despertar debates, chicanas y opiniones cruzadas. En ese contexto, Tiempo de San Juan salió a la calle para consultar a los sanjuaninos sobre una pregunta tan polémica como divertida: ¿cuál es el peor signo del zodiaco?

Lejos de un consenso absoluto, las respuestas comenzaron a repetirse y armaron un ranking inesperado. Entre los más señalados aparecieron Géminis, Cáncer y Escorpio, cada uno con sus propias críticas y estereotipos a cuestas.

“Yo creo que soy yo, Géminis”, confesó entre risas un joven consultado. “Porque cada vez que me hablan me preguntan mi signo y cuando les digo, me responden ‘uhhh, sos de Géminis’”, relató, dando cuenta de la mala fama que suele acompañar a ese signo por su carácter cambiante.

Una joven coincidió con la opinión de su amigo, aunque sumó otro signo a la lista negra. “Yo tengo un problema con los Escorpio, porque son muy fogosos”, aseguró, sin dudar, reforzando uno de los estereotipos más conocidos del zodiaco.

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Cuál es el peor signo del zodíaco para los sanjuaninos?
