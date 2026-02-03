martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Código rojo para la paciencia: los 3 signos que son muy molestos cuando se enferman

En el mundo de la astrología, hay tres signos que destacan por ser "difíciles de gestionar" cuando su salud flaquea.

Por Mario Godoy
Hay signos que se ponen muy pesados cuando enferman.

Hay signos que se ponen muy pesados cuando enferman.

No todos los pacientes son iguales. Mientras algunos pasan una gripe en silencio con un té de jengibre, otros transforman un simple resfriado en una producción digna de un Oscar o en una crisis de logística nacional. En el mundo de la astrología, hay tres signos que destacan por ser "difíciles de gestionar" cuando su salud flaquea.

Lee además
Hay signos que sufren mucho arrancar la semana y más si es temprano.
Lo dicen los astros

La rebelión contra el despertador: los 3 signos que más sufren el inicio de semana
Hay signos para los que están muy pendiente de su salud física y mental.
Lo dicen los astros

Bienestar innegociable: los 3 signos que lideran el ranking de la vida saludable

Si tienes a uno de estos en casa y ves que empiezan a estornudar, prepárate: la jornada será larga.

1. Leo: el drama en la habitación 402

Para un Leo, estar enfermo no es solo un proceso biológico; es una tragedia griega. Acostumbrados a ser el sol del sistema solar, cuando su energía baja, necesitan que la atención suba al 200%.

  • El síntoma: Una congestión nasal se siente como el fin de su reinado.

  • Por qué dan trabajo: Exigen mimos constantes, comida específica y, sobre todo, una audiencia que lamente su estado. No aceptarán que sigas con tu vida normal mientras ellos "sufren".

  • Nivel de demanda: Alto. Esperan que seas su enfermero jefe y su club de fans al mismo tiempo.

2. Virgo: el paciente que sabe más que el médico

Virgo es el signo de la salud, lo que lo convierte en el paciente más insoportable por su nivel de análisis. No se limitarán a tomar la pastilla; leerán el prospecto completo, investigarán los efectos secundarios en tres idiomas y cuestionarán tu método para tomarles la temperatura.

  • El síntoma: Un dolor de estómago se convierte en un Excel de posibles causas alimentarias.

  • Por qué dan trabajo: Son extremadamente quisquillosos con la higiene y los horarios de la medicación. Si te pasas por dos minutos del horario del jarabe, prepárate para un sermón sobre la efectividad farmacológica.

  • Nivel de demanda: Crítico (para tus nervios).

3. Aries: el "paciente impaciente"

Aries odia la debilidad. Para ellos, estar en cama es una pérdida de tiempo inaceptable, y esa frustración la descargan con quien tengan cerca. Son el tipo de enfermo que intenta ir al gimnasio con 39° de fiebre y se enoja porque no lo dejas salir.

  • El síntoma: Cualquier cosa que los mantenga quietos.

  • Por qué dan trabajo: Son irritables, tercos y no siguen las instrucciones de reposo. Te tocará "pelear" con ellos para que se queden acostados. Su mal humor cuando se sienten impotentes es legendario.

  • Nivel de demanda: Agotador. Es como cuidar a un león enjaulado con gripe.

Temas
Seguí leyendo

¿Naciste para catar?: estos son los signos que más disfrutan de un buen vino

¡Alerta de mala onda!: los 3 signos que se vuelven "insoportables" por la falta de descanso

Los reyes de la desconexión: qué signos viven mejor las vacaciones

Pasión y productividad: los 3 signos que más disfrutan su vida laboral

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Te Puede Interesar

Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta. 
Licitación de Vaca Muerta

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Por Elizabeth Pérez
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió respuestas concretas para la gente
Casa de Gobierno

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió "respuestas concretas" para la gente

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez
Refuerzo

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas