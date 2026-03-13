viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Fiestón asegurado: el trío de signos que necesitás para que tu baile de disfraces sea un éxito

No es solo que se pongan un traje; es que son el alma del evento. Su originalidad y carisma los convierte en los mejores invitados

Por Mario Godoy
image

¡Anotá bien! Si estás organizando la fiesta de disfraces del año y querés que el salón explote, hay tres signos del zodiaco que no pueden faltar en tu lista de invitados. No es solo que se pongan un traje; es que son el alma del evento.

Lee además
los camaleones del laburo: los 3 signos con mayor capacidad de adaptacion en un nuevo trabajo
Lo dicen los astros

Los camaleones del laburo: los 3 signos con mayor capacidad de adaptación en un nuevo trabajo
Hay signos que lo dan todo en un fiesta.
Lo dicen los astros

Alerta de descontrol: los 3 signos que no se pierden una fiesta por nada del mundo

Aquí te contamos quiénes son y por qué tu fiesta corre peligro de ser aburrida si no les confirmás el RSVP.

1. Leo: El protagonista indiscutido

Si hay una alfombra roja imaginaria en la entrada de tu casa, Leo la va a pisar como si fuera el dueño del lugar. Para este signo, un baile de disfraces no es un evento social, es una oportunidad de brillar.

  • El disfraz: Olvidate de algo comprado en una bolsa de plástico. Leo va a aparecer con plumas, lentejuelas, maquillaje profesional o un traje histórico de un realismo aterrador.

  • Por qué invitarlo: Porque su sola presencia eleva el nivel de la fiesta. Además, se va a encargar de que todas las fotos de Instagram salgan impecables.

2. Géminis: El camaleón de la pista

Géminis tiene mil caras, así que una fiesta de disfraces es su hábitat natural. Es el invitado que llega temprano y, para la medianoche, ya se hizo amigo de los vecinos, del DJ y hasta del perro.

  • El disfraz: Suele elegir algo ingenioso, con doble sentido o que requiera una explicación divertida. No te sorprendas si se cambia de accesorio a mitad de la noche para "evolucionar" su personaje.

  • Por qué invitarlo: Porque garantiza charla constante. Si hay un bache en la música o la gente está algo tímida, Géminis va a saltar de grupo en grupo rompiendo el hielo con una facilidad envidiable.

3. Escorpio: El rey del misterio

Si buscás impacto visual y compromiso total con la temática, necesitás un Escorpio. Ellos no se "disfrazan", ellos se transforman. Toman la consigna con una intensidad que puede llegar a ser intimidante, pero fascinante a la vez.

  • El disfraz: Probablemente sea algo oscuro, gótico o extremadamente detallista. Un Escorpio es capaz de usar lentes de contacto de color o prótesis de látex solo para que nadie lo reconozca.

  • Por qué invitarlo: Aportan esa cuota de mística y magnetismo que toda buena fiesta necesita. Son los que se quedan hasta el final, analizando a todo el mundo desde la barra con una mirada enigmática.

Temas
Seguí leyendo

Marzo negro: estos signos tienen el peor pronóstico para lo que resta del mes

Alergia a los trámites: estos 3 signos del zodiaco detestan la burocracia

Los tres signos que más sufren al armar la valija: ¿previsión o caos?

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

El "podio de la lengua picante": ¿cuáles son los 3 signos que no pueden evitar criticar?

Alerta de temperamento: los tres signos con el peor humor

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Te Puede Interesar

Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.
Importante tarea

Mejoran una importante terminal de ómnibus sanjuanina: el detalle de las obras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenaron al coleccionista violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

Foto: Prensa San Martín. 
Primera Nacional

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China