Fiestón asegurado: el trío de signos que necesitás para que tu baile de disfraces sea un éxito

¡Anotá bien! Si estás organizando la fiesta de disfraces del año y querés que el salón explote, hay tres signos del zodiaco que no pueden faltar en tu lista de invitados. No es solo que se pongan un traje; es que son el alma del evento.

Aquí te contamos quiénes son y por qué tu fiesta corre peligro de ser aburrida si no les confirmás el RSVP.

1. Leo: El protagonista indiscutido

Si hay una alfombra roja imaginaria en la entrada de tu casa, Leo la va a pisar como si fuera el dueño del lugar. Para este signo, un baile de disfraces no es un evento social, es una oportunidad de brillar.

El disfraz: Olvidate de algo comprado en una bolsa de plástico. Leo va a aparecer con plumas, lentejuelas, maquillaje profesional o un traje histórico de un realismo aterrador.

Por qué invitarlo: Porque su sola presencia eleva el nivel de la fiesta. Además, se va a encargar de que todas las fotos de Instagram salgan impecables.

2. Géminis: El camaleón de la pista

Géminis tiene mil caras, así que una fiesta de disfraces es su hábitat natural. Es el invitado que llega temprano y, para la medianoche, ya se hizo amigo de los vecinos, del DJ y hasta del perro.

El disfraz: Suele elegir algo ingenioso, con doble sentido o que requiera una explicación divertida. No te sorprendas si se cambia de accesorio a mitad de la noche para "evolucionar" su personaje.

Por qué invitarlo: Porque garantiza charla constante. Si hay un bache en la música o la gente está algo tímida, Géminis va a saltar de grupo en grupo rompiendo el hielo con una facilidad envidiable.

3. Escorpio: El rey del misterio

Si buscás impacto visual y compromiso total con la temática, necesitás un Escorpio. Ellos no se "disfrazan", ellos se transforman. Toman la consigna con una intensidad que puede llegar a ser intimidante, pero fascinante a la vez.