Diez años de cárcel para el mariachi sanjuanino que abusó y corrompió a dos niñas

El día que debían pedir el juicio contra el mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas, un acuerdo entre las partes allanó el camino para cerrar el caso y selló el destino del cantante. La defensa y la fiscalía pactaron este viernes el juicio abreviado y con eso fijaron una condena a una pena de 10 años de cárcel, muy por debajo de los 28 años de prisión que pretendía inicialmente el Ministerio Público Fiscal.

Del escenario al penal El cantante de un grupo mariachi sanjuanino quedó preso por los presuntos abusos de dos niñas

La condena dictó este viernes 13 de marzo en Tribunales. Eduardo Pérez , de 31 años, está preso desde el 7 de junio del 2025 y llegó este vienes a Tribunales acusado de los delitos de abusos sexuales acceso carnal reiterados y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guardia, y todo en concurso real con corrupción agravada, por las edades de las víctimas.

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La madre de las nenas, que hoy tienen 11 y 14 años, denunció los abusos en la UFI ANIVI el año pasado y en esa presentación contó que el sujeto solía quedarse en su casa con sus hijos. En esas oportunidades en que ella se iba a trabajar y Pérez permanecía en la vivienda, éste aprovechaba para someter sexualmente a las niñas, según la acusación.

image La fiscal Andrea Insegna y la ayudante fiscal Luciana Tello, quienes acordaron el juicio abreviado.

La mayor de las chicas declaró que sufrió violaciones desde los 12 a los 14 años. La otra nena relató que el hombre la sometió a aberrantes ultrajes durante un año. Por si fuese poco, la investigación de la fiscal Ingrid Schott arrojó otros datos aterradores. Las presuntas víctimas aseguraron que, además de abusarlas sexualmente, Pérez grababa con su celular todas esas escenas, reveló una fuente judicial.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

La situación del cantante del grupo mariachi era complicada; de hecho, el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi había renovado los plazos de prisión preventiva y la fiscalía se preparaba este viernes a pedir el juicio contra Pérez, con una pretensión de pena de 28 años de cárcel. Sin embargo, la audiencia de control de acusación terminó en acuerdo de juicio abreviado.

image El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

Antes que empezara la audiencia, la abogada María Filomena Noriega dialogó con el acusado y propusieron a la fiscal Andrea Insegna -quien reemplazó a la fiscal Schott- y a la ayudante fiscal Luciana Tello un arreglo para poner fin al proceso penal. El cantante ofreció hacerse responsable de los cargos en su contra a cambio de una pena de 10 años de prisión, no más que eso.

La fiscalía entendió que la propuesta era aceptable, de modo que puso en consideración del juez Fernández Caussi el acuerdo. El magistrado homologó lo pactado por partes y el mariachi sanjuanino. Fue así que lo condenó a 10 años de prisión.