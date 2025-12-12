sábado 13 de diciembre 2025

Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas

Así lo declararon las víctimas, de 14 y 10 años. Este jueves, agravaron la imputación contra el cantante y todo indica que irá a juicio por la causa penal iniciada en junio pasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.

La investigación contra el cantante de un grupo mariachi sanjuanino que permanece detenido desde junio último, acusado de abusar sexualmente de dos niñas, reveló otros actos aberrantes. Los testimonios de las presuntas víctimas señalaron que el hombre también las filmaba durante los ultrajes, según fuentes judiciales.

Todo esto fue expuesto este viernes 12 de diciembre en una nueva audiencia en la causa contra el mariachi Eduardo Guillermo Pérez, de 41 años y con domicilio en La Bebida. En función a esas nuevas pruebas, una ayudante fiscal de la UFI ANIVI pidió ampliar la imputación contra el artista: le sumaron el delito de corrupción, agravada por las edades de las víctimas, la cual se le acumuló a la de abuso sexual con acceso carnal reiterados y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guardia, y todo en concurso real.

image
El mariachi participó de la audiencia vía zoom desde el penal de Chimbas.

El mariachi participó de la audiencia vía zoom desde el penal de Chimbas.

Pérez fue acompañado por su defensora, la abogada María Filomena Noriega, quien se opuso a la prórroga de la prisión preventiva y cuestionó las nuevas imputaciones. El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi hizo lugar al pedido de la fiscalía en relación a la ampliación de la imputación y también resolvió extender la detención del artista hasta febrero del año pasado.

El mariachi sanjuanino se encuentra preso desde el 7 de junio último a raíz de la denuncia presentada por la madre de esas menores. La mujer relató que mantuvo una relación sentimental con Pérez y en ocasiones éste se quedaba en su casa de Capital, incluso cuidaba a sus hijos.

image
La abogada María Filomena Noriega y la ayudante fiscal que representó a la UFI ANIVI.

La abogada María Filomena Noriega y la ayudante fiscal que representó a la UFI ANIVI.

En esas oportunidades en que ella se iba a trabajar y Pérez permanecía en la vivienda, éste aprovechaba para someter sexualmente a las niñas, según la imputación. La mayor de las chicas declaró que sufrió violaciones desde los 12 a los 14 años. La otra contó que el hombre la ultrajó durante el último año.

Pero no todo quedó ahí. La investigación dirigida por la fiscal Ingrid Schott preparatoria arrojó otros datos aterradores. Las presuntas víctimas aseguraron que, además de abusarlas sexualmente, Pérez grababa con su celular todas esas escenas, reveló una fuente judicial.

image
El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

La abogada Noriega adelantó que recurrirá a un tribunal de impugnación para insistir con el pedido de libertad de su defendido. De todas formas, la investigación ya estaría entrando en su etapa final y probablemente en días más se pida la audiencia de control de acusación para llevar a Pérez a juicio.

