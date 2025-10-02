Un padrastro acusado de abusar en innumerables ocasiones a una niña, condenado a 9 años de cárcel

Por mayoría, ya que una de las juezas que componía el tribunal no estaba de acuerdo en la calificación, un padrastro fue condenado a 9 años de prisión efectiva. Fue declarado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de su realización agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de edad, en perjuicio de su hijastra de 11 años.

El tribunal colegiado estuvo compuesto por las juezas Mónica Lucero (presidente), Mabel Moya (vocal) y Gloria Verónica Chicón (vocal). Representando al Ministerio Público Fiscal la fiscal Valentina Bucciarelli de UFI ANIVI y en la defensa el letrado Fernando Bueno de la Cruz.

Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 10 y 11 años. Los hechos son muchos y los cometía cuando estaban solos. Este aprovechaba que su pareja salía a trabajar y ahí él cometía los diferentes ultrajes con la pequeña. Detalles que contó en la entrevista videograbada -Cámara Gesell- y que fueron cruciales para la acusación de la fiscalía.

A pesar de que el fallo no está firme, el tribunal le dictó la prisión preventiva y por este tiempo la pena la cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.