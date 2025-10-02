jueves 2 de octubre 2025

Tribunales

Un padrastro acusado de abusar en innumerables ocasiones a una niña, condenado a 9 años de cárcel

Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía 11 años. El tribunal también dictó mandarlo al penal de Chimbas con prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Por mayoría, ya que una de las juezas que componía el tribunal no estaba de acuerdo en la calificación, un padrastro fue condenado a 9 años de prisión efectiva. Fue declarado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de su realización agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de edad, en perjuicio de su hijastra de 11 años.

de la mano de su mama, se entrego el menor que le disparo tres veces a un policia en rawson
De la mano de su mamá, se entregó el menor que le disparó tres veces a un policía en Rawson
un menor llego sin signos vitales al hospital rawson: investigan las causas
Delitos Especiales

Un menor llegó sin signos vitales al Hospital Rawson: investigan las causas

El tribunal colegiado estuvo compuesto por las juezas Mónica Lucero (presidente), Mabel Moya (vocal) y Gloria Verónica Chicón (vocal). Representando al Ministerio Público Fiscal la fiscal Valentina Bucciarelli de UFI ANIVI y en la defensa el letrado Fernando Bueno de la Cruz.

Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 10 y 11 años. Los hechos son muchos y los cometía cuando estaban solos. Este aprovechaba que su pareja salía a trabajar y ahí él cometía los diferentes ultrajes con la pequeña. Detalles que contó en la entrevista videograbada -Cámara Gesell- y que fueron cruciales para la acusación de la fiscalía.

A pesar de que el fallo no está firme, el tribunal le dictó la prisión preventiva y por este tiempo la pena la cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

