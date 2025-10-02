Iba en su camioneta armado hasta los dientes y un choque lo delató

El arma que fue descubierta en el interior de la camioneta, tras el choque con la moto.

El conductor de una camioneta que circulaba por plena ciudad de Rawson con un arma 9 mm cargada y lista para disparar, pero sin contar con la autorización de portación, fue descubierto por la Policía infraganti después de haber sufrido un choque con una moto. Si bien el siniestro se conoció ayer, ahora se supo que el conductor quedó bajo una causa de Flagrancia por el delito de portación ilegítima de arma de fuego.

El personal de la Policía Comunal de Rawson fue comisionado a calle Elizondo y Espeleta este miércoles por la tarde, lugar donde se había producido una colisión entre una moto y una camioneta. Allí, encontraron a los protagonistas del siniestro: una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de apellido Páez, de 59 años, quien había impactado con una moto Corven 110 cc guiada por un joven de 21 años de apellido Jofré. Este último sufrió un corte profundo en el pie derecho, a la altura del tobillo, por lo que fue trasladado al Hospital Rawson para recibir asistencia médica.

Mientras los efectivos realizaban las pericias correspondientes en el lugar del accidente, Páez manifestó espontáneamente que dentro de su camioneta llevaba un arma de fuego. Ante esta declaración, los policías le solicitaron que presentara la documentación correspondiente. Si bien el hombre exhibió la credencial que lo acreditaba como legítimo dueño, no contaba con la autorización para portar el arma.

Frente a esta irregularidad, se dio intervención al Sistema Acusatorio y a personal de la UFI de Flagrancia, quienes dispusieron el acta de procedimiento, la presencia de criminalística con perito balístico y el secuestro del arma. Se trataba de una pistola Bersa modelo TPR 9, calibre 9 mm, automática, con el cargador colocado y 22 municiones, lista para ser utilizada.

Tras el secuestro, Páez quedó vinculado a una causa caratulada como portación ilegítima de arma de fuego (transporte indebido - legítimo usuario).