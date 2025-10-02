jueves 2 de octubre 2025

Hospital Rawson

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

El oficial Gabriel Riveros, herido de tres balazos en un violento ataque en el Barrio La Estación, se encuentra estable y en recuperación. Los dos menores señalados por el hecho ya están bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policia san juan gabriel riveros rawson barrio la estacion
Según el último parte médico, el efectivo se encuentra estable, consciente y fuera de peligro, indicaron a este diario. Por esa razón, los profesionales dispusieron su traslado desde el área de urgencias hacia una sala común, donde seguirá bajo control mientras evoluciona favorablemente. En las próximas horas evaluarán si podrá recibir el alta.

El episodio que conmocionó a la fuerza policial ocurrió el martes por la noche en el barrio La Estación. Riveros, actualmente fuera de servicio, fue baleado por un adolescente de 16 años, quien le efectuó varios disparos, impactando tres de ellos en su cuerpo.

Tras un amplio operativo, en la tarde del miércoles los dos sospechosos fueron localizados. El menor señalado como autor de los disparos se presentó junto a su madre en Tribunales y quedó a disposición de la jueza de Menores Julia Camus. En tanto, su presunto cómplice, de 15 años, fue detenido por personal policial en el interior del mismo barrio.

Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que el atacante es un joven conflictivo y con problemas de consumo. Todo se desencadenó luego de un intento de robo a la pareja del policía, cuando ambos circulaban en moto por la esquina de Dr. Ortega y Farías. Tras la persecución y un enfrentamiento previo con familiares del menor, Riveros regresó horas después al lugar, donde finalmente fue atacado a balazos.

