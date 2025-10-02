De la mano de su mamá, se entregó el menor que le disparó tres veces a un policía en Rawson

El último martes por la noche, el oficial ayudante de la Policía de San Juan, Héctor Gabriel Riveros Alday (30) que ahora está fuera de actividad, fue víctima de un violento ataque . Un menor le disparó en varias ocasiones, dando tres proyectiles en su cuerpo.

El autor de este ataque, un menor de 16 años, quedó prófugo. Como así también, un supuesto cómplice de 15 años. Hubo un exhaustivo trabajado para dar con ellos y en la tarde de este miércoles dieron con los dos.

Fuentes del caso manifestaron que el menor de 16 años, señalado de ser el que disparó contra el policía, se entregó con su mamá en el Palacio de Tribunales. Desde ese momento quedó a disposición de la Justicia de Menores, a cargo de la jueza Julia Camus. El otro adolescente fue aprehendido por personal policial en el interior del B° La Estación, en Rawson.

El menor que disparó contra el efectivo dicen que es muy conflictivo ycon problemas de consumo de drogas.

El brutal hecho ocurrió el martes por la noche en el interior del barrio La Estación. Supuestamente, este efectivo y su novia estaban a bordo de una moto y parados en el semáforo de la esquina de Dr. Ortega y Farías. En ese momento, dos desconocidos le metieron la mano al bolsillo a la mujer con intenciones de robarle. Luego huyeron hacia el interior del B° La Estación.

Supuestamente Riveros Alday los persiguió y entró a la casa de uno. Ahí tuvo un encontronazo con los familiares del menor. Luego se fue a la casa de un pariente que vive cerca y aparentemente después volvió a las dos horas -por razones desconocidas- y ahí el menor, ya identificado pero prófugo, disparó contra él.