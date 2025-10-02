jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Con el equipo puntero en el torneo local y a punto de arrancar el Regional Amateur, Mauricio Acosta renunció a la presidencia del Azul de Villa Krause. En una extensa carta publicada en sus redes, el dirigente denunció presiones internas y se despidió dejando las cuentas al día.

Por Carla Acosta
imagepng
imagepng

Inesperada es la noticia con la que amaneció el fútbol sanjuanino este jueves: Mauricio Acosta presentó su renuncia indeclinable como presidente del Club Atlético Unión de Villa Krause, cargo que ocupaba desde septiembre de 2023.

Lee además
Foto ilustrativa.
Fútbol

Unión igualó en Marquesado y mantiene la cima del Clausura
de la mano de su mama, se entrego el menor que le disparo tres veces a un policia en rawson
Lo último

De la mano de su mamá, se entregó el menor que le disparó tres veces a un policía en Rawson

En una extensa carta publicada en sus redes sociales, el dirigente explicó los motivos de su decisión: “¡Cansado del apriete!”, escribió. Acosta mencionó tensiones con jugadores por el retraso de 15 días en el pago de sueldos -próximo cobro, 15 de octubre- y presiones de barras que proponían nuevos dirigentes con recursos para enfrentar el próximo ascenso.

“Me toca dejar mi lugar como presidente y desearles el mejor de los éxitos al que me suceda, ahora más que nunca con el apoyo de su gente. Una institución tan grande necesita estar a la altura de las circunstancias”, agregó.

imagepng

El dirigente también destacó los logros deportivos de su gestión: la consagración del club como campeón del Torneo Apertura, la habilitación para participar en el Torneo Regional Federal Amateur y la labor del cuerpo técnico liderado por Eduardo Magallanes. Además, agradeció a cada dirigente que apoyó su gestión y resaltó las políticas de cero tolerancia a la violencia implementadas en el club.

Cerró el comunicado diciendo que seguirá a disposición del club y del fútbol sanjuanino, destacando que deja la institución con las cuentas al día, sin juicios ni obligaciones contractuales. Por ahora se desconoce cuál será el rumbo del equipo rawsino y quien ocupará el sillón azul.

Temas
Seguí leyendo

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Le dieron tres tiros a un policía en el barrio La Estación en Rawson

Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Juan Carlos, el caballero de los rosquitos y budines de Rawson

Rechazan la libertad de un implicado en el brutal asalto contra el empresario que quedó cuadripléjico

Aparatoso choque entre motos en Rawson: los dos conductores, hospitalizados

El abogado acusado por estafa por dos terrenos se defendió: "No he participado en ninguna operación"

Con una sorpresa, Rawson inauguró su Plaza de los Niños: mirá qué juegos tiene

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
oscar sainz, el futbolista que vuelve a desamparados tras mas de una decada
Primer refuerzo

Oscar Sainz, el futbolista que vuelve a Desamparados tras más de una década

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Te Puede Interesar

Bombazo en Rawson: cansado de aprietes, renunció el presidente de Unión
Fútbol

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Por Carla Acosta
El avión pertenenciente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que aterrizó El Leoncito y generó revuelo.
Declaraciones

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa Cuentas Claras, que lleva la educación financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Amapola Esmeralda Tobal, vecina homenajeada en Rawson.
Reconocimiento

La historia de Pola, y por qué siendo vecina rawsina un playón lleva su nombre

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan
Historias

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan