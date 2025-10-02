Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Inesperada es la noticia con la que amaneció el fútbol sanjuanino este jueves: Mauricio Acosta presentó su renuncia indeclinable como presidente del Club Atlético Unión de Villa Krause , cargo que ocupaba desde septiembre de 2023.

Lo último De la mano de su mamá, se entregó el menor que le disparó tres veces a un policía en Rawson

En una extensa carta publicada en sus redes sociales, el dirigente explicó los motivos de su decisión: “¡Cansado del apriete!”, escribió. Acosta mencionó tensiones con jugadores por el retraso de 15 días en el pago de sueldos -próximo cobro, 15 de octubre- y presiones de barras que proponían nuevos dirigentes con recursos para enfrentar el próximo ascenso.

“Me toca dejar mi lugar como presidente y desearles el mejor de los éxitos al que me suceda, ahora más que nunca con el apoyo de su gente. Una institución tan grande necesita estar a la altura de las circunstancias”, agregó.

imagepng

El dirigente también destacó los logros deportivos de su gestión: la consagración del club como campeón del Torneo Apertura, la habilitación para participar en el Torneo Regional Federal Amateur y la labor del cuerpo técnico liderado por Eduardo Magallanes. Además, agradeció a cada dirigente que apoyó su gestión y resaltó las políticas de cero tolerancia a la violencia implementadas en el club.

Cerró el comunicado diciendo que seguirá a disposición del club y del fútbol sanjuanino, destacando que deja la institución con las cuentas al día, sin juicios ni obligaciones contractuales. Por ahora se desconoce cuál será el rumbo del equipo rawsino y quien ocupará el sillón azul.