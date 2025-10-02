Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Inesperada es la noticia con la que amaneció el fútbol sanjuanino este jueves: Mauricio Acosta presentó su renuncia indeclinable como presidente del Club Atlético Unión de Villa Krause, cargo que ocupaba desde septiembre de 2023.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Con el equipo puntero en el torneo local y a punto de arrancar el Regional Amateur, Mauricio Acosta renunció a la presidencia del Azul de Villa Krause. En una extensa carta publicada en sus redes, el dirigente denunció presiones internas y se despidió dejando las cuentas al día.
Inesperada es la noticia con la que amaneció el fútbol sanjuanino este jueves: Mauricio Acosta presentó su renuncia indeclinable como presidente del Club Atlético Unión de Villa Krause, cargo que ocupaba desde septiembre de 2023.
En una extensa carta publicada en sus redes sociales, el dirigente explicó los motivos de su decisión: “¡Cansado del apriete!”, escribió. Acosta mencionó tensiones con jugadores por el retraso de 15 días en el pago de sueldos -próximo cobro, 15 de octubre- y presiones de barras que proponían nuevos dirigentes con recursos para enfrentar el próximo ascenso.
“Me toca dejar mi lugar como presidente y desearles el mejor de los éxitos al que me suceda, ahora más que nunca con el apoyo de su gente. Una institución tan grande necesita estar a la altura de las circunstancias”, agregó.
El dirigente también destacó los logros deportivos de su gestión: la consagración del club como campeón del Torneo Apertura, la habilitación para participar en el Torneo Regional Federal Amateur y la labor del cuerpo técnico liderado por Eduardo Magallanes. Además, agradeció a cada dirigente que apoyó su gestión y resaltó las políticas de cero tolerancia a la violencia implementadas en el club.
Cerró el comunicado diciendo que seguirá a disposición del club y del fútbol sanjuanino, destacando que deja la institución con las cuentas al día, sin juicios ni obligaciones contractuales. Por ahora se desconoce cuál será el rumbo del equipo rawsino y quien ocupará el sillón azul.