Aparatoso choque entre motos en Rawson: los dos conductores, hospitalizados

Dos conductores tuvieron que ser hospitalizados en la tarde del sábado tras protagonizar un choque entre las motos que ambos conducían en Rawson.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La colisión se produjo en Boulevard Sarmiento, 150 mts antes de San Miguel. Ambas motos quedaron destrozadas.
Dos conductores tuvieron que ser hospitalizados en la tarde del sábado tras protagonizar un choque entre las motos que ambos conducían en Rawson.
Según el reporte policial, ambos motoristas circulaban por Boulevard Sarmiento, Darío Sosa (29) lo hacía de oeste a este, mientras que Santiago Navarro (43) lo hacia en sentido contrario. Por circunstancias que se investigan Navarro se habría cruzado de carril, impactando de frente a Sosa.
Ambos motociclistas fueron trasladados al hospital Rawson. Navarro iba inconsciente en tanto Sosa presentaba muchos dolores en su cuerpo.