domingo 28 de septiembre 2025

Siniestro vial

Aparatoso choque entre motos en Rawson: los dos conductores, hospitalizados

La colisión se produjo en Boulevard Sarmiento, 150 mts antes de San Miguel. Ambas motos quedaron destrozadas.

Por Mario Godoy
Las motos quedaron totalmente destrozadas tras el choque ocurrido en la tarde del sábado en Rawson.

Las motos quedaron totalmente destrozadas tras el choque ocurrido en la tarde del sábado en Rawson.

Dos conductores tuvieron que ser hospitalizados en la tarde del sábado tras protagonizar un choque entre las motos que ambos conducían en Rawson.

Según el reporte policial, ambos motoristas circulaban por Boulevard Sarmiento, Darío Sosa (29) lo hacía de oeste a este, mientras que Santiago Navarro (43) lo hacia en sentido contrario. Por circunstancias que se investigan Navarro se habría cruzado de carril, impactando de frente a Sosa.

Ambos motociclistas fueron trasladados al hospital Rawson. Navarro iba inconsciente en tanto Sosa presentaba muchos dolores en su cuerpo.

