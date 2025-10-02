jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primer refuerzo

Oscar Sainz, el futbolista que vuelve a Desamparados tras más de una década

Con 33 años y una carrera que lo llevó por clubes de Argentina, Venezuela, Ecuador y Perú, el defensor vuelve a ponerse la camiseta puyutana para el Regional Amateur.

Por Redacción Tiempo de San Juan
oscar sainz

Oscar Sainz, defensor central surgido de la cantera puyutana y parte del histórico ascenso al Nacional B en 2011, vuelve a San Juan después de más de una década. Con sus 1,91 metros de altura y una amplia experiencia internacional, será el primer refuerzo confirmado de Sportivo Desamparados para afrontar el Regional Amateur 2025.

Lee además
bombazo en rawson: cansado de aprietes, renuncio el presidente de union
Fútbol

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión
Juan Cruz Mallia siendo derribado por Sacha Feinberg-Mngomezulu, en el último choque entre Los Pumas y Sudáfrica.
Confirmación

Los Pumas ya tienen el XV inicial para el último partido del Rugby Championship frente a Sudáfrica

Su salida del club se produjo en 2014, cuando partió hacia Ferro Carril Oeste. Desde entonces, construyó una carrera con pasos por Juventud Unida de San Luis, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing de Córdoba y Quilmes.

La aventura internacional lo llevó primero a Venezuela, con Estudiantes de Mérida, y luego a Ecuador, donde vistió las camisetas de Olmedo, Técnico Universitario, Manta y Gualaceo. Su último paso fue en el fútbol peruano, en el Bentín Tacna de la segunda división.

Con su retorno, Desamparados suma jerarquía en la zaga y refuerza la ilusión de ser protagonista en el certamen, tras haber alcanzado la final en la edición pasada.

El Víbora integra el grupo de 13 equipos sanjuaninos que competirán en el Regional Amateur, torneo que arrancará el próximo 19 de octubre.

Temas
Seguí leyendo

Unión igualó en Marquesado y mantiene la cima del Clausura

El especial encuentro de un ídolo de San Martín y el sanjuanino Ejarque en un partido de Primera

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20

Carlos López, DT del Melbourne: del traductor para hablarle a sus jugadores a la perlita del último vals en el Cantoni

Sportivo Desamparados y el particular lugar que eligió para presentar su camiseta

Victoria de los extranjeros, caída de los sanjuaninos: así fue el arranque del Mundial de Clubes en San Juan

Conmebol le abrió un expediente a dos referentes de River: el comunicado y las posibles sanciones

Peñarol cerró la puerta: la lista completa de los equipos sanjuaninos clasificados al Regional Amateur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
bombazo en rawson: cansado de aprietes, renuncio el presidente de union
Fútbol

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Te Puede Interesar

Bombazo en Rawson: cansado de aprietes, renunció el presidente de Unión
Fútbol

Bombazo en Rawson: "cansado de aprietes", renunció el presidente de Unión

Por Carla Acosta
El avión pertenenciente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que aterrizó El Leoncito y generó revuelo.
Declaraciones

La explicación oficial que develó a qué vino a El Leoncito, el avión yanqui que generó revuelo

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa Cuentas Claras, que lleva la educación financiera a las aulas
Educación

Cómo se implementará en San Juan el innovador programa "Cuentas Claras", que lleva la educación financiera a las aulas

Amapola Esmeralda Tobal, vecina homenajeada en Rawson.
Reconocimiento

La historia de Pola, y por qué siendo vecina rawsina un playón lleva su nombre

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan
Historias

Una netbook, un burro y un guardapolvo blanco: la imagen que acorta la brecha en San Juan