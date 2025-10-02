Oscar Sainz, el futbolista que vuelve a Desamparados tras más de una década

Oscar Sainz, defensor central surgido de la cantera puyutana y parte del histórico ascenso al Nacional B en 2011, vuelve a San Juan después de más de una década. Con sus 1,91 metros de altura y una amplia experiencia internacional, será el primer refuerzo confirmado de Sportivo Desamparados para afrontar el Regional Amateur 2025 .

Su salida del club se produjo en 2014, cuando partió hacia Ferro Carril Oeste . Desde entonces, construyó una carrera con pasos por Juventud Unida de San Luis, Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing de Córdoba y Quilmes.

La aventura internacional lo llevó primero a Venezuela, con Estudiantes de Mérida, y luego a Ecuador, donde vistió las camisetas de Olmedo, Técnico Universitario, Manta y Gualaceo. Su último paso fue en el fútbol peruano, en el Bentín Tacna de la segunda división.

Con su retorno, Desamparados suma jerarquía en la zaga y refuerza la ilusión de ser protagonista en el certamen, tras haber alcanzado la final en la edición pasada.

El Víbora integra el grupo de 13 equipos sanjuaninos que competirán en el Regional Amateur, torneo que arrancará el próximo 19 de octubre.