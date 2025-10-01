jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sub 20

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20

Con una actuación contundente, la Albiceleste se aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo juvenil que se disputa en Chile.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-01 at 9.06.43 PM (1)

En un partido disputado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Argentina superó a Australia por 4-1, gracias a los goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino. El descuento para los oceánicos lo convirtió Daniel Bennie, cuando el marcador ya reflejaba un 2-0 a favor del equipo dirigido por Diego Placente.

Lee además
debut con victoria: argentina, jugando con uno menos, le gano 3-1 a cuba y arranco con el pie derecho
¡Vamos los pibes!

Debut con victoria: Argentina, jugando con uno menos, le ganó 3-1 a Cuba y arrancó con el pie derecho
el especial encuentro de un idolo de san martin y el sanjuanino ejarque en un partido de primera
Crossover

El especial encuentro de un ídolo de San Martín y el sanjuanino Ejarque en un partido de Primera

Con este triunfo en la segunda fecha del Grupo D, Argentina aseguró su clasificación a los octavos de final antes de disputar la última jornada de la fase de grupos. Ahora, el equipo albiceleste se preparará para enfrentar a Italia, en un duelo que definirá al líder de la zona y le permitirá mejorar su posición en el cuadro hacia la final del torneo.

Argentina todavía debe cerrar la fase de grupos ante Italia, en un partido que podría definir quién se queda con el primer puesto de la zona.

Seguí leyendo

Carlos López, DT del Melbourne: del traductor para hablarle a sus jugadores a la perlita del último vals en el Cantoni

Sportivo Desamparados y el particular lugar que eligió para presentar su camiseta

Con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez, Barcelona aplastó a Mendoza en el arranque del Mundial de Clubes

Conmebol le abrió un expediente a dos referentes de River: el comunicado y las posibles sanciones

Peñarol cerró la puerta: la lista completa de los equipos sanjuaninos clasificados al Regional Amateur

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras

Tres argentinos y un brasileño, los centrales de UPCN para la Liga Argentina

Después de años de espera, Sportivo Desamparados inauguró los baños de la popular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sportivo desamparados y el particular lugar que eligio para presentar su camiseta
Con fe

Sportivo Desamparados y el particular lugar que eligió para presentar su camiseta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Te Puede Interesar

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Anuncian el inicio de una intensa ola de calor en el país que tendrá fuerte impacto en San Juan.
Clima

Jueves radiante en San Juan: calor y cielo despejado

La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20
Sub 20

Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20