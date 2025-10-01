Argentina aplastó a Australia y ya está en octavos del Mundial Sub 20

En un partido disputado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Argentina superó a Australia por 4-1, gracias a los goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino. El descuento para los oceánicos lo convirtió Daniel Bennie, cuando el marcador ya reflejaba un 2-0 a favor del equipo dirigido por Diego Placente.

Con este triunfo en la segunda fecha del Grupo D, Argentina aseguró su clasificación a los octavos de final antes de disputar la última jornada de la fase de grupos. Ahora, el equipo albiceleste se preparará para enfrentar a Italia, en un duelo que definirá al líder de la zona y le permitirá mejorar su posición en el cuadro hacia la final del torneo.

Argentina todavía debe cerrar la fase de grupos ante Italia, en un partido que podría definir quién se queda con el primer puesto de la zona.

