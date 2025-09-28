Debut con victoria: Argentina, jugando con uno menos, le ganó 3-1 a Cuba y arrancó con el pie derecho

Comenzó con todo el Mundial Sub 20 en Chile. Este domingo le tocó el turno a la selección Argentina, y los dirigidos por Diego Placente buscan quedarse con la victoria en el debut ante Cuba.

El primer gol llegó a los 4 minutos del primer tiempo, cuando la pelota quedó en los pies del delantero Alejo Sarco, quien abrió el marcador. Poco duró la alegría, ya que a los 12 minutos el jugador de la albiceleste Santiago Fernández vio la tarjeta roja, lo que le valió la expulsión, dejando al combinado nacional con uno menos y un largo partido por delante.

A los 41 minutos del primer tiempo, la ventaja llegó de la mano de Sarco nuevamente, tras recibir un gran centro de Dylan Gorosito.

Cuba no quiso quedarse atrás y en el ultimo minuto antes del descanso el defensor Karel Pérez descontó para el combinado centroamericano.

El equipo conducido por Diego Placente comenzó a sentir el desgaste de jugar con uno menos desde los 10 minutos y Cuba quiso aprovecharlo para empatarlo. Sin embargo, una gran jugada de Tomás Pérez por la izquierda terminó en los pies de Ian Subiabre, que sacó de la galera un golazo (zurdazo al primer palo desde un ángulo muy cerrado). El 3 a 1 le permite a la Albiceleste liderar el Grupo D con los mismo puntos que Italia (en el primer turno había vencido 1 a 0 a Australia), pero con un gol más de diferencia.

El miércoles a las 20, la Argentina enfrentará a los oceánicos y con un triunfo se asegurarán un lugar en los octavos de final del Mundial Sub 20.