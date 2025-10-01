Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

El parquet del Aldo Cantoni vuelve a respirar hockey sobre patines y la mística se enciende otra vez donde se escribieron tantas páginas de gloria. Y entre esos capítulos aparece un protagonista de siempre: Pablo Álvarez . El sanjuanino, a quien muchas veces llamaron el "Messi del hockey", regresa a su provincia con la misma mirada de aquel pibe que soñaba con jugar finales en ese histórico recinto. Hoy, con 39 años recién cumplidos, vuelve a su casa con la camiseta del Barcelona , club al que retornó en 2024 tras su paso por el Benfica de Portugal, y lo hace en medio de un clima de emoción, nostalgia y un desafío muy especial: enfrentar a Olimpia , el club que lo vio nacer.

Para el hockista, el tiempo no borró los lazos. Apenas bajó del avión en San Juan, sintió lo mismo que hace años: la gente esperándolo, pidiéndole una foto, abrazándolo como a un hijo que vuelve. Y él, con la serenidad que lo caracteriza y forjó con sus más de 20 años en el hockey profesional, lo resumió en palabras simples. “Es una alegría enorme, la verdad que estoy feliz de estar acá y de poder vivir todo esto de nuevo. El cariño de la gente llena el corazón, siempre. No hay nada más lindo que sentirte en tu casa", expresó.

Visitar el Aldo Cantoni también fue un golpe directo a la memoria. El delantero recordó las primeras veces que pisó ese mítico suelo. “Cuando éramos chicos, solo podíamos entrar acá si jugábamos una final. Teníamos esa ilusión de poder hacerlo algún día. Y después me tocó vivirlo en un Mundial, con la Selección, ahora con el Barça, como en 2018… Es espectacular”, contó, visiblemente emocionado.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 21.12.23

Para él, este no es un regreso cualquiera. En este mismo escenario, Álvarez escribió capítulos inolvidables de su carrera. En 2018 levantó la Copa Intercontinental con Barcelona, en una final de infarto ante el Porto, que tuvo las gradas del Cantoni prácticamente explotadas. Cuatro años más tarde, en 2022, se consagró campeón del mundo con la camiseta albiceleste, un título especial por haberlo ganado ante los sanjuaninos. “Era lo que me faltaba, lo que tenía pendiente. Ganar un Mundial en mi casa, en San Juan, fue espectacular. Pero siempre digo que esa Intercontinental con el Barça también tiene un lugar muy especial en mi recuerdo. Lo que vivimos en 2018 fue algo que nunca se me va a olvidar”, confesó.

El regreso al Barça después de tres años en Portugal también le da un sabor especial a este torneo. El sanjuanino vuelve a vestir de azulgrana tras una década gloriosa en la que conquistó 31 títulos, se transformó en máximo goleador histórico de la OK Liga con 551 tantos y se ganó un lugar entre las leyendas del hockey mundial. “Volver al Palau fue como cerrar un círculo. Ahora estar acá, con este equipo, en San Juan, es algo que no me imaginaba y que disfruto muchísimo”, señaló.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 21.12.21 (1)

El Mundial de Clubes tendrá, además, un condimento especial. El Barcelona comparte grupo con Olimpia, el club donde Álvarez dio sus primeros pasos. Será la primera vez que enfrente a su casa de siempre. “Nunca había jugado contra Olimpia, y eso lo hace todavía más especial. Coincide justo con mi cumpleaños, estoy acá con mi familia, y me toca enfrentar al club donde nací… No puedo pedir más”, reconoció con una mezcla de orgullo y emoción.

El torneo, que también contará con Andes Talleres de Mendoza y Sporting de Lisboa en la zona, promete choques de alto nivel. Y más allá de la exigencia que eso implica, a nivel personal y grupal, el jugador sanjuanino no olvida lo esencial del torneo: volver a sentir el calor de su provincia. “Algunos compañeros me preguntan cómo es el Cantoni, si se llena o no. Yo les digo que es mejor que lo vivan, porque las palabras no alcanzan. Están ansiosos por verlo lleno, por sentir lo que se vive acá. Y yo también, porque cada vez que vuelvo, me emociona como si fuera la primera vez”, cerró.

Los compromisos del Barça

El conjunto español tendrá un arranque intenso en la fase de grupos del Mundial de Clubes, con tres choques que prometen alta tensión en el Aldo Cantoni. El debut será este martes 1 de octubre, a las 16.30, frente a Andes Talleres de Mendoza. El jueves llegará el momento más emotivo para Pablo Álvarez, cuando enfrente desde las 21.30 Olimpia, el club que lo vio nacer y donde dio sus primeros pasos. Y el viernes 3 cerrarán su participación en la zona ante un duro rival europeo: el Sporting de Lisboa, a las 19:00, en un partido que puede definir las aspiraciones del conjunto catalán.