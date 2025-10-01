Después de años de espera, Sportivo Desamparados inauguró los baños de la popular

Un paso concreto en la infraestructura del Club Sportivo Desamparados se concretó este lunes por la noche, cuando la institución inauguró los baños de Platea y Popular Norte, una obra que había quedado pendiente en gestiones anteriores y que ahora finalmente se completó.

La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín , el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky , diputados provinciales, autoridades municipales y dirigentes del club. Durante el acto, Martín destacó la importancia de los clubes como espacios de contención para niños y jóvenes, y mencionó el acompañamiento del Gobierno provincial al deporte como política pública.

Los nuevos sanitarios, ubicados en el vértice entre la popular y la platea baja, incluyen espacios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. La obra había comenzado en la gestión de Juan Valiente, se detuvo por falta de recursos y quedó parcialmente avanzada durante la gestión de Augusto Pérez Garro.

La actual dirigencia, con Martín Sassul en la presidencia, completó los trabajos: colocación de cerámicos, terminación de paredes, cielo raso, iluminación, plomería, rampas, bebederos y pintura, tanto interna como externa.

