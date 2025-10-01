miércoles 1 de octubre 2025

Obras

Después de años de espera, Sportivo Desamparados inauguró los baños de la popular

El club sanjuanino habilitó los sanitarios de Platea y Popular Norte del estadio, con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, autoridades provinciales, municipales y dirigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
557430356_1327844379353442_7504370005604162351_n
557711919_1327844389353441_1012729603461183741_n
558066186_1327844366020110_4268976949024442150_n
558230153_1327844382686775_6684907118722388601_n

Un paso concreto en la infraestructura del Club Sportivo Desamparados se concretó este lunes por la noche, cuando la institución inauguró los baños de Platea y Popular Norte, una obra que había quedado pendiente en gestiones anteriores y que ahora finalmente se completó.

La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, diputados provinciales, autoridades municipales y dirigentes del club. Durante el acto, Martín destacó la importancia de los clubes como espacios de contención para niños y jóvenes, y mencionó el acompañamiento del Gobierno provincial al deporte como política pública.

Los nuevos sanitarios, ubicados en el vértice entre la popular y la platea baja, incluyen espacios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. La obra había comenzado en la gestión de Juan Valiente, se detuvo por falta de recursos y quedó parcialmente avanzada durante la gestión de Augusto Pérez Garro.

La actual dirigencia, con Martín Sassul en la presidencia, completó los trabajos: colocación de cerámicos, terminación de paredes, cielo raso, iluminación, plomería, rampas, bebederos y pintura, tanto interna como externa.

557430356_1327844379353442_7504370005604162351_n
557711919_1327844389353441_1012729603461183741_n
558230153_1327844382686775_6684907118722388601_n
