Malas noticias

Conmebol le abrió un expediente a dos referentes de River: el comunicado y las posibles sanciones

La eliminación de la Copa Libertadores trajo consecuencias por posibles sanciones para los dos jugadores del Millonario. ¿Incumplir el Código Disciplinario?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los coletazos de la eliminación en la Copa Libertadores ante Palmeiras siguen causando efecto en River. A una semana de la caída 3-1 en San Pablo, que liquidó la serie y terminó en escándalo, Conmebol le abrió un expediente a Enzo Pérez y Gonzalo Montiel.

¿El motivo? Según explica el comunicado del máximo ente del fútbol sudamericano que se dio a conocer este miércoles, ambos referentes del Millonario incumplieron el Código Disciplinario y están expuestos a futuras sanciones, una vez que se realice la investigación y el informe del caso.

En detalle, el expediente indica que tanto Enzo Pérez como Montiel eran los futbolistas designados por la organización para prestar declaraciones tras la derrota con el Verdao y ninguno de los dos se presentó frente a los micrófonos. Por lo tanto, cometieron una infracción al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025.

Además de eludir la obligación hacia la prensa, ambos jugadores de River están bajo la mira por un posible incumplimiento del artículo 11, referido a los “principios de conducta”que establece el organismo en su reglamento disciplinario.

En concreto, este segundo apartado se entabla dentro de los parámetro de “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole”; “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”; y “comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”.

Con el correr de las semanas y ya analizada cada situación puntual, River será notificado nuevamente mediante un informe que determinará si Pérez y Montiel recibirán algún tiempo de castigo. En principio, sería de orden económico y no futbolístico, pero habrá que esperar.

