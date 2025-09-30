¿Árbitro gallina?: la polémica que se desató antes del River-Racing

Se viene un partidazo por Copa Argentina y cada punto es clave. Esta vez, el foco está puesto en Hernán Mastrángelo, el árbitro designado para el cruce entre River y Racing por los cuartos de final del certamen argentino, y hay una vieja historia familiar que lo ¿pinta con la banda roja?.

En las últimas horas, se viralizaron declaraciones de Romina Mastrángelo, hermana del juez e hija de Carlos Mastrángelo, histórico ex árbitro, donde reconoce sin vueltas: "En casa todos somos gallinas. Mis hermanas, mi hermano y todos los nietos de papá". Así, quedó al descubierto una afinidad familiar con River que reavivó suspicacias justo antes de un partido caliente.

Carlos, padre de Hernán, también había confesado su fanatismo: "No comía para ir a ver a River, me iba a la cama a llorar si perdía". Veía la tercera, la reserva y la primera. Era una pasión total". Aunque él ya está retirado, las declaraciones rebotaron fuerte y pusieron bajo la lupa al árbitro de este jueves.

-Números parejos, pero…

En lo estadístico, el historial de Mastrángelo con ambos clubes es casi idéntico.

A River lo dirigió 15 veces: ganó 8, empató 3 y perdió 4. 60% de efectividad. Le cobraron 4 penales a favor y 3 en contra. Cero expulsados.

A Racing, en 17 partidos: 9 triunfos, 4 empates (uno con eliminación por penales) y 4 derrotas. 60,1% de efectividad. Cero penales a favor, 3 en contra y 2 expulsiones.

En Copa Argentina, River ganó los tres partidos en los que Mastrángelo fue juez, todos ante equipos del ascenso (Central Norte, Argentino de Merlo y Excursionistas). Racing, en cambio, fue eliminado por penales en su único cruce con él en este torneo (vs. Boca Unidos, 2018/19).

¿Y ahora?

Con River dolido tras la eliminación de la Copa Libertadores y Racing con la ilusión de volver a meterse en una semifinal, el duelo en Rosario promete ser de alta tensión. Y como tantas veces en el fútbol local, el árbitro entra a jugar antes del partido.

La pregunta que ya circula en redes, medios y grupos de WhatsApp es clara: ¿puede un pasado familiar influir en un partido así? La respuesta, como siempre, se verá adentro de la cancha. Lo cierto es que todas las miradas estarán puestas en Mastrángelo.