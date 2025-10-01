miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lucha por el ascenso

Peñarol cerró la puerta: la lista completa de los equipos sanjuaninos clasificados al Regional Amateur

El Bohemio recibió la licencia y se convirtió en el decimo tercer equipo sanjuanino en clasificar a la competencia federal. En los próximos días se conocerán los grupos y el formato del torneo que otorgará cuatro plazas al Federal A.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Desamparados.

Desamparados.

Foto: Prensa Alianza.

Foto: Prensa Alianza.

Marquesado.

Marquesado.

Paso de Los Andes.

Paso de Los Andes.

Todo listo. Al arranque del Regional Amateur le quedan tan solo días para el comienzo y desde el Consejo Federal dieron a conocer que el último equipo sanjuanino que entró a la competencia es el Sportivo Peñarol, que actualmente dirige Matías Garrido. Con 13 equipos en la lista, solo resta saber cómo quedarán conformados los grupos y el formato.

Lee además
Alianza suma refuerzos verdinegros. 
Experiencia

Dos ex verdinegros se suman al plantel de Alianza para el Regional Amateur
¡atencion, artistas sanjuaninos! dieron a conocer los requisitos para inscribirse en el casting de la fiesta del sol
Cultura

¡Atención, artistas sanjuaninos! Dieron a conocer los requisitos para inscribirse en el casting de la Fiesta del Sol

De esta manera, la lista del Regional Amateur de la zona de San Juan quedó conformada con 13 equipos: Paso de los Andes (Liga Albardón-Angaco), Árbol Verde de Jáchal, Peñaflor (San Martín), Defensores de Boca (Los Berros), General Belgrano (Sarmiento), General Sarmiento (Sarmiento), Desamparados, Marquesado, Peñarol, Alianza, Colón, Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito.

El Regional 2025/26 se pondrá en marcha el tercer fin de semana de octubre, aunque el calendario sufrirá un paréntesis el 26 por las elecciones legislativas nacionales. Para no alterar la continuidad del fixture, no se descarta la posibilidad de disputar una fecha entre semana el viernes 24 en las zonas con mayor número de equipos.

En lo que respecta a la organización, el certamen mantendrá el formato de grupos por cercanía geográfica y posteriores playoffs, un esquema que ha dado resultados en las últimas temporadas. En juego estarán cuatro ascensos al Federal A 2026.

Temas
Seguí leyendo

El particular sacrificio de 70 sanjuaninos para ayudar a personas que sufren cáncer

"Poliparteros" sanjuaninos lograron que un bebé naciera sano y salvo en Médano de Oro

Los camioneros sanjuaninos, de mal en peor: las dos nuevas amenazas que los tienen contra las cuerdas

Un añejo logo quedó al descubierto y llenó de nostalgia a los sanjuaninos

Los sanjuaninos celebran, pero ajustando el bolsillo: las estrategias con las que se topan organizadores y salones de eventos

Los sanjuaninos Chupa Oviedo, Dani Artero y Juanca Villavicencio, campeones en Portugal

Con un hat trick del sanjuanino Pablo Álvarez, Barcelona aplastó a Mendoza en el arranque del Mundial de Clubes

La Selección Argentina se mide ante Australia: hora del partido, dónde verlo y formaciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
pablo alvarez, otra vez en casa: con la camiseta del barca, la emocion de volver al cantoni y enfrentar a olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Tras varios años

Una obstetra del Hospital Rawson irá a juicio acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis
Homicidio culposo

La querella a fondo contra el médico que operó a Julieta Viñales: pidió 5 años de cárcel por mala praxis

Por Redacción Tiempo de San Juan
Priscila Barzola, la adolescente que estuvo desaparecida.
Exclusivo

¿Una red de trata? El hombre que se contactó con la sanjuanina desaparecida sería un peruano de 40 años y le pagó los pasajes

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras
Pasiones del interior

La cancha de Astica, un diamante en medio de las sierras

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta
Accidente de tránsito

Rawson: un motociclista terminó hospitalizado tras ser embestido por una camioneta

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. 
Judiciales

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años