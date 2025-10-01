Peñarol cerró la puerta: la lista completa de los equipos sanjuaninos clasificados al Regional Amateur

Todo listo. Al arranque del Regional Amateur le quedan tan solo días para el comienzo y desde el Consejo Federal dieron a conocer que el último equipo sanjuanino que entró a la competencia es el Sportivo Peñarol , que actualmente dirige Matías Garrido. Con 13 equipos en la lista, solo resta saber cómo quedarán conformados los grupos y el formato.

De esta manera, la lista del Regional Amateur de la zona de San Juan quedó conformada con 13 equipos: Paso de los Andes (Liga Albardón-Angaco), Árbol Verde de Jáchal , Peñaflor (San Martín), Defensores de Boca (Los Berros), General Belgrano (Sarmiento), General Sarmiento (Sarmiento), Desamparados , Marquesado, Peñarol, Alianza , Colón, Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito.

El Regional 2025/26 se pondrá en marcha el tercer fin de semana de octubre, aunque el calendario sufrirá un paréntesis el 26 por las elecciones legislativas nacionales. Para no alterar la continuidad del fixture, no se descarta la posibilidad de disputar una fecha entre semana el viernes 24 en las zonas con mayor número de equipos.

En lo que respecta a la organización, el certamen mantendrá el formato de grupos por cercanía geográfica y posteriores playoffs, un esquema que ha dado resultados en las últimas temporadas. En juego estarán cuatro ascensos al Federal A 2026.